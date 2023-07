Fin de la récré : Microsoft annonce un abonnement payant pour son IA

Microsoft a dévoilé les prix de l'utilisation de Copilot dans sa suite bureautique Microsoft 365. Il sera de 30 dollars par utilisateurs et par mois. Un coût qui s'ajoute bien sûr au prix de l'abonnement de base.

C’est lors de son événement Microsoft Inspire que la firme a dévoilé les prix de ses outils d’intelligence artificielle à destination des entreprises. Cela concerne Bing Chat, son moteur de recherche par intelligence artificielle à la manière de ChatGPT, mais aussi Copilot, le chatbot d’IA intégré partout dans Windows et la suite 365.

5 dollars par mois pour un chatbot moins bon que ChatGPT ?

Microsoft a annoncé sur son blog le lancement de Bing Chat Entreprise. Un outil « qui permet aux entreprises de bénéficier d’une messagerie instantanée alimentée par l’IA pour le travail, avec une protection des données commerciales. » La société garantit que tout ce qui transite dans Bing Chat est protégé.

Pour cela, les organisations ayant souscrit à une licence Microsoft 365 E5, E3, Business Premium ou Business Standard peuvent l’utiliser gratuitement, sans frais supplémentaires, à partir d’aujourd’hui. Pour les autres, il faudra débourser 5 dollars par mois. Cette version permettrait de générer « de meilleures réponses » et serait plus efficace selon les dires de Microsoft.

Le Copilot sera payant : 30 dollars par mois pour utiliser le chatbot

L’entreprise originaire de Redmond a eu « le plaisir d’annoncer la tarification de Microsoft 365 Copilot », à savoir 30 dollars par mois et par utilisateur. Ce sera le cas pour tous les clients, peu importe leur licence Microsoft 365. Pour rappel, il s’agit d’un chatbot qui s’intègre dans tous les logiciels de la suite bureautique : Word, Excel, Outlook, Teams, etc.

L’idée est de donner des idées pour la création, de générer des comptes-rendus, rédiger automatiquement ses mails, etc. Le tout en prenant en compte l’ensemble de vos documents stockés sur votre compte Microsoft 365.

Microsoft veut passer une vitesse sur l’IA

Son événement Microsoft Inspire a été l’occasion de présenter de nouveaux projets et de discuter de l’avancement des actuels. Le service Azure OpenAI de Microsoft est utilisé par plus de 4500 clients. Il fait suite à l’investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI. Une somme qui a permis à l’entreprise de proposer à ses clients les modèles d’IA d’OpenAI dans Azure. Microsoft précise élargir l’accès à cette offre, notamment en Europe de l’Ouest et en Asie.

Autre annonce importante : la publication de la deuxième version de Llama, le deuxième modèle de langage de Meta, en partenariat avec Qualcomm. Il vient entrer en concurrence avec GPT-4 d’OpenAI. L’intérêt de Microsoft dans cette situation est d’intégrer le modèle de langage dans ses services Azure. En projet aussi : intégrer Llama 2 directement dans Windows, de manière locale, ce qui éviterait de passer par des serveurs. On sait que c’est possible, puisqu’un développeur avait réussi à utiliser Llama (premier du nom) en local sur son ordinateur.

Enfin, Bing Chat va s’enrichir. En effet, Microsoft a annoncé l’arrivée de la recherche multimodale dans Bing, à l’instar de Google Lens. Le moteur de recherche va pouvoir s’appuyer sur des images dans ses réponses. L’idée derrière la tête de Microsoft est claire : faire un pied de nez à Google en allant plus vite sur ce point. L’opportunité l’est aussi : prendre des parts de marché à celui qui le domine depuis ses débuts.

