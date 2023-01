Motorola met Android 13, la 5G et du 120 Hz dans un smartphone à 200 euros

Motorola présente une flopée de nouveaux smartphones, avec parmi eux le G53. Proposé le mois prochain à partir de 200 euros, sa fiche technique donne assez envie au vu du prix : Android 13, de la 5G et un écran 120 Hz.

Prenant de l’avance sur le MWC qui se tiendra fin février, Motorola a dévoilé plusieurs modèles de smartphones : les E13, G13, G23 et G53. Ce sont tous des téléphones d’entrée de gamme, mais l’un d’entre eux peut retenir notre attention : le G53. Il a quelques arguments en sa faveur qui pourraient en faire un très bon téléphone à 200 euros.

Le Motorola G53 a droit à un écran 120 Hz

Ce smartphone de Motorola est doté d’une dalle LCD HD+ de 6,5 pouces qui profite d’un joli taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si le 120 Hz n’est une priorité pour tous, c’est plutôt rare sur un modèle d’entrée de gamme pour le souligner. Côté audio, on a droit à du Dolby Atmos via les haut-parleurs stéréo.

Sur la partie photo, on a quelques détails : il y a un capteur photo principal de 50 Mpx accompagné d’un capteur macro de 2 Mpx. Bien que n’ayons pas testé ce dernier, il y a de fortes chances pour qu’il soit au mieux utilisable, au pire inutile. Aussi, on trouve un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation sur le côté.

Android 13 arrive sur l’entrée de gamme

Si la dernière version d’Android commence à se déployer petit à petit sur les modèles de différentes marques, le marché de l’entrée de gamme n’en profite pour le moment pas. Samsung fait exception sur le marché en misant sur un déploiement rapide de One UI 5, son interface basée sur Android 13. Le Motorola G53 régale aussi puisqu’il va profiter d’Android 13, et ce, dès sa sortie.

Un OS qui tourne grâce au SoC Snapdragoon 480+ (qui offre la 5G), ainsi qu’avec 4 Go de mémoire vive. Pour le stockage, deux versions sont proposées : 64 ou 128 Go. Il peut être étendu jusqu’à 1 To supplémentaire grâce à une carte microSD. Sur la connectivité, le Motorola G53 a droit à deux SIM : une SIM et une eSIM. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh.

Prix et disponibilité

Le Motorola G53 sera proposé en février prochain dans l’unique coloris bleu en deux versions :

Une version avec 64 Go de stockage à 199 euros

Une version avec 128 Go de stockage à 249 euros

