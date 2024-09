Guidon pliable et suspension à prix modeste : ces deux nouvelles trottinettes électriques NIU font bouger les lignes

La marque chinoise NIU a levé le voile sur deux nouvelles trottinettes électriques dans le cadre de l’IFA 2024 : voici donc les Niu KQi 100P et KQi 100 F. Le binôme partage exactement les mêmes caractéristiques techniques, à la différence que la seconde nommée s’équipe d’un guidon pliable bien pratique.

Source : Niu

L’IFA, organisé à Berlin, est avant tout l’événement annuel dédié aux téléviseurs, vidéoprojecteurs et autres appareils technologiques. Mais depuis quelques années, des entreprises spécialisées dans la mobilité électrique s’invitent à la fête et en profitent pour révéler leur nouvelle gamme de produits. C’est le cas de NIU pour cette édition 2024.

La marque chinoise a ainsi présenté deux nouvelles trottinettes électriques répondant au nom de Niu KQi 100P et KQi 100 F. Ce binôme partage les mêmes fiches techniques, à une différence près : la 100F se dote d’un guidon pliable qui la rend naturellement plus pratique, tant pour la stocker au travail que chez soi ou lors d’un trajet en transports en commun.

Une suspension à ce prix, c’est rare

Pour le reste, les Niu KQi 100P et KQi 100F sont fondamentalement identiques. Un élément parvient à les démarquer de la concurrence : leur fourche avant suspendue d’un débattement de 36 mm. Si de nombreuses trottinettes électriques en possèdent aujourd’hui, rares sont les modèles abordables à en être équipées.

Car les Niu KQi 100P et KQi 100F seront respectivement vendues 349,99 et 399,99 euros. Chez Xiaomi, il faut se tourner vers la Scooter 4 Pro Max (650 euros) pour goûter à une suspension, et donc plus de confort. Chez Segway, la E2 Plus E II vendue 300 euros se dote certes d’une petite suspension, mais sa faible puissance et ses petites roues sont en retrait face aux NIU.

Source : Niu Source : Niu Source : Niu Source : Niu

Il est intéressant de voir que la suspension s’invite de plus en plus sur le milieu et l’entrée de gamme. Quand, il y a encore même pas 2 ans, elle était uniquement l’apanage du haut de gamme

Les Niu KQi 100P et KQi 100F revendiquent une puissance maximale de 600 W, qui leur permettrait de gravir des dénivelés positifs d’une inclinaison de 15 %, indique le communiqué de presse envoyé à la rédaction. Les roues 9,5 pouces sont accompagnées d’un frein à tambour à l’avant et d’un frein régénératif à l’arrière.

Des disponibilités qui diffèrent

La fiche technique mentionne aussi des clignotants intégrés aux extrémités du guidon, quatre modes d’assistance, une autonomie de 29 km (sans préciser le mode), une certification IP55 et une application sur laquelle il est possible de définir une limite de charge pour préserver la batterie. Une idée intéressante. Aucune information sur leur poids n’a pour l’instant filtré.

En France, la KQi 100P sera disponible à partir de la deuxième quinzaine d’octobre. La KQi 100F, elle, sera lancée à partir de la deuxième quinzaine de novembre, en ligne et chez les revendeurs agréés. Rappel des prix : 349,99 et 399,99 euros.