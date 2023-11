Il faut l’admettre, Nothing s’est bien raté sur ce coup

En voulant signer un joli coup de communication pour se frotter à iMessage d'Apple, Nothing a finalement connu ce qui a tout l'air d'être son premier échec. Il ne reste plus qu'à l'admettre en bonne et due forme.

C’est l’histoire d’un joli coup de com’ qui se transforme en un fail. C’est l’histoire d’une jeune marque enthousiasmante et ambitieuse qui connait ce qui semble être son premier échec. C’est l’histoire de Nothing qui, en voulant taquiner habilement Apple, s’en mord sans doute un peu les doigts aujourd’hui.

Et tout cela s’est passé en quelques jours à peine. Tout commence avec l’annonce de l’application Nothing Chats qui promet une compatibilité entre iMessage d’Apple et Android. En effet, cette app promet de faire en sorte que les conversations entre un Nothing phone (2) et un iPhone se déroulent sans accroc. Toutefois, accroc il y a eu.

Nothing s’amuse à taquiner Apple

Il faut savoir que, jusque-là, un message envoyé depuis un appareil Android vers l’app iMessage d’un iPhone s’affichait non seulement en vert (au lieu de bleu), mais en plus il perdait beaucoup de fonctions. Il fallait se contenter d’un protocole SMS obsolète, de photos et vidéos en très mauvaise qualité et de conversations de groupe dysfonctionnelles. Citons aussi l’absence d’accusés de réception ou d’indications quand l’interlocuteur est en train d’écrire. Les réactions par émojis étaient peu satisfaisantes, les réponses à un message spécifique étaient indisponibles, etc. Bref, trop de choses qui n’allaient pas.

Nothing Chats arrive donc avec la prétention de corriger tout cela — uniquement sur le phone (2) dans un premier temps — et le constructeur se fend même d’une vidéo dans laquelle il clame avoir « créé iMessage pour Android ». « Je pars du principe que Tim Cook va regarder cette vidéo », confie même Carl Pei, le cofondateur de Nothing, confiant.

Une légère pique impertinente, pleine de malice qui participe au charme de Nothing. La jeune marque assumant pleinement ce rôle de poil à gratter qui vient embêter les grands du secteur. Ici, elle vient donc se frotter à l’écosystème fermé d’Apple qui ne faisait aucun effort pour améliorer l’expérience entre iOS et Android. C’est malin et ça vise la firme de Cupertino dont les détracteurs adorent se moquer. Un joli coup.

Les soucis arrivent vite

Nothing Chats a même droit à une vidéo de prise en main publiée par le célèbre YouTubeur tech MKBHD. Ce dernier montre que, en effet, un message envoyé depuis la nouvelle application passe parfaitement dans iMessage, fini les bulles vertes ! Or, le vidéaste s’autorise aussi une critique, et surtout une mise en garde. Il prévient en effet que, pour utiliser Nothing Chats, l’utilisateur doit entrer ses identifiants Apple sur un Mac mini géré à distance.

MKBHD souligne à quel point ce n’est jamais une bonne idée de faire cela. La suite des événements lui donnera pleinement raison.

Sachez que Nothing Chats s’appuie sur la solution d’une entreprise appelée Sunbird. C’est elle qui gère les fermes de Mac Mini simulant l’utilisation d’iMessage sur votre phone (2). Autrement dit, tous les messages transitent par ces ordinateurs. Or, en y regardant de plus près, 9to5Google se rend compte que tout ce processus est basé sur un protocole HTTP loin d’être sécurisé et que les messages en question ne sont donc pas chiffrés. Ils peuvent être facilement consultés sur un des Mac mini de Sunbird.

Ni une ni deux ! Peu de temps après cette révélation, Nothing Chats disparaît du Play Store. Du moins, « jusqu’à nouvel ordre ». La belle opportunité de faire parler de Nothing se transforme ainsi en fail désagréable que les équipes de communication vont devoir gérer intelligemment.

Apple était déjà sur le coup

En outre, cette petite offensive de Nothing n’a pas vraiment fait bouger Apple. La pomme, sous pression de l’Union européenne et du Digital Market Act (DMA), planchait déjà sur une solution similaire et a annoncé, pendant cette même période, l’arrivée du RCS sur l’iPhone.

Le Rich Communication Service (RCS) est le remplaçant du SMS et du MMS. Particulièrement plébiscité par Google, ce protocole qui se veut universel promet justement de se défaire des contraintes de son prédécesseur. Fini les vidéos de mauvaise qualité, bonjour les discussions de groupe, les réactions, les réponses et les accusés de réception. Bref, le RCS apporte, directement sur votre téléphone, les fonctions qu’on trouve sur les applications de messagerie tierces comme WhatsApp ou Messenger.

En adoptant le RCS sur iMessage, Apple devrait lever la plupart des inconvénients que rencontraient les conversations entre iPhone et smartphones Android. De quoi éclipser en bonne partie le coup de com’ de Nothing. À une différence près : les bulles venant d’Android restent vertes.

Sur cette question sensible qui engendre, rappelons-le, de gros soucis de harcèlement scolaire aux États-Unis, Apple n’a pas encore amorcé de changement. Une opportunité pour Nothing ou un concurrent de retenter un coup ?

Admettre l’erreur

Avant d’envisager une nouvelle opération de la sorte, Nothing devra d’abord admettre qu’il s’est raté. La marque a esquissé un premier pas en ce sens au travers d’une publication sur X/Twitter, mais celui-ci euphémise encore trop le souci.

Voici ce qu’écrit Nothing sur le réseau social.

Nous avons retiré la version bêta de Nothing Chats du Play Store et nous en retardons le lancement jusqu’à nouvel ordre pour travailler avec Sunbird à la correction de plusieurs bugs. Nous nous excusons pour ce retard et nous ferons ce qu’il faut pour nos utilisateurs.

Comme l’indiquent plusieurs internautes dans une « note de la communauté » en réaction à cette déclaration, le terme de bug ne représente pas assez bien l’importance de la faille de sécurité que constituait l’application Nothing Chats. « Ces problèmes constituent de sérieuses lacunes en matière de sécurité et de confidentialité ».

Les lecteurs en profitent d’ailleurs pour rappeler que Nothing et Sunbird promettaient un chiffrement de bout en bout des messages alors que l’application exposait en réalité « les données des utilisateurs en clair ». Des commentaires qui prouvent qu’il va falloir des aveux plus sincères pour se faire pardonner de la communauté.

On ne doute toutefois pas que Nothing saura très certainement se relever de ce vilain faux pas. Attention, cependant à ce qu’il n’abîme pas trop l’image de marque.