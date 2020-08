Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 : des fuites confirment noms et caractéristiques

La présentation très attendue des prochaines cartes graphiques Nvidia approche ! Certains partenaires de la marque n'arrivent pas à contrôler les fuites, et on peut désormais confirmer certaines caractéristiques des futures GeForce.

La fin de l’année 2020 est particulièrement attendue par les joueuses et les joueurs. Bien sûr, il y a le lancement des nouvelles consoles comme la PS5 ou la Xbox Series X, mais le PC aussi va connaitre un changement de génération. En plus du lancement des nouveaux processeurs AMD Zen 3 et Intel Tiger Lake, on attend l’annonce et la sortie des cartes graphiques AMD RDNA 2 et évidemment les prochaines GeForce de Nvidia basée sur la nouvelle architecture Ampere. Nvidia nous a déjà donné rendez-vous le 1er septembre pour officiellement tout découvrir, mais c’était sans compter les fuites.

Zotac confirme les noms

Le lancement d’une nouvelle gamme de cartes graphiques ne dépend pas que de Nvidia. La marque doit s’entourant de fabricants pour construire les cartes entourant le GPU, et y ajouter le plus souvent un système de refroidissement maison. C’est de l’un de ces partenaires que les dernières fuites proviennent. Zotac d’abord, qui a publié un peu trop tôt la liste de ses nouveaux produits, avec des images officielles detectés par Wccftech. Voici la liste des cartes en question :

Zotac Gaming GeForce 3070 Twin Edge

Zotac Gaming GeForce 3080 Trinity

Zotac Gaming GeForce 3090 Trinity

Zotac Gaming GeForce 3070 Twin Edge Holo

Zotac Gaming GeForce 3080 AMP Extreme

Zotac Gaming GeForce 3090 AMP Extreme

Zotac Gaming GeForce 3080 Trinity Holo

Zotac Gaming GeForce 3090 Trinity Holo

La marque va commence souvent proposer toute une gamme de choix pour les joueurs et les joueuses, avec des cartes graphiques au système de refroidissement moins ambitieux, mais plus compact, comme les Twin Edge, ou des systèmes à trois ventilateurs avec Trinity et Extreme. La mention « Holo » désigne l’ajout de LED au système, si cher aux gamerz, et la gamme AMP sera probablement celle qui poussera la fréquence de la puce graphique dans ses retranchements.

Ce qui nous intéresse nous, c’est surtout la confirmation que Nvidia proposera trois cartes : la RTX 3070, la RTX 3080 et la petite nouvelle RTX 3090.

Une fuite confirme les caractéristiques

Le site spécialisé Videocardz a pu obtenir, de ses propres sources, la confirmation des caractéristiques de la nouvelle gamme. Le site a en plus dégotté des images confirmant une nouvelle fois les noms RTX 3080 et RTX 3090. D’après le site donc, la nouvelle génération de carte Nvidia va utiliser de nouveaux cœurs dédiés au Ray Tracing (deuxième génération) et à l’intelligence artificielle (Tensor Core de 3e génération). Elles prendront en charge le PCI Express 4.0, avec des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.

La GeForce RTX 3090 utiliserait une puce GA102-300 avec 5248 coeurs et 24 Go de GDDR6X sur un bus 384 bits. De quoi avoir une bande passante de 936 Go/s et approcher la barre symbolique à 1 To/s. Les cartes des fabricants tiers, comme Zotac, utilisent au moins deux ports d’alimentation 8 pins, pour une puissance estimée à 350W.

De son côté la GeForce RTX 3080 utiliserait une puce GA102-200 avec 4352 coeurs et 10 Go de GDDR6X avec un bus de 320 bits. La bande passante serait donc de 760 Go/s. Là encore la consommation serait assez élevée, à 320W, et demanderait aussi les deux connecteurs 8 pins.

On peut une nouvelle fois remarquer le glissement vers le haut de la gamme Nvidia. En effet, la RTX 2080 Ti utilisait également 4352 cœurs, et représentait jusque-là l’excellence de la gamme GeForce. Pour autant, il faut s’attendre à des prix assez élevés, jusqu’à 1400 dollars pour la RTX 3090. Rendez-vous le 1er septembre pour découvrir tout en détail.