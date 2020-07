OnePlus Nord : comment suivre la conférence d’annonce

OnePlus va dévoiler ce mardi à 16 h un nouveau smartphone baptisé OnePlus Nord. Il devrait être accompagné des écouteurs OnePlus Buds. Voici comment suivre cette conférence en direct.

Nouveau venu en vue chez OnePlus. Ce mardi 21 juillet à 16 h, le fabricant chinois s’apprête à présenter son nouveau smartphone positionné sur le milieu de gamme, le OnePlus Nord. Pour l’occasion, et comme souvent, OnePlus a décidé d’innover. Privée de conférence physique, la marque organise un élément en ligne… et en réalité augmentée.

Comment regarder la conférence ?

Il n’y aura pas une, mais plusieurs façons de suivre l’événement. Vous pouvez déjà nous retrouver ici même un peu avant 16 h pour suivre l’événement en direct. Sinon, OnePlus propose trois autres solutions.

Sur le site de OnePlus :

Rendez-vous sur le site et vous pourrez profiter du livestream dès 16 h : https://www.oneplus.com/fr/nord/AR

Depuis l’application OnePlus Nord AR :

Il suffit de télécharger l’application OnePlus Nord AR sur votre smartphone qui va vous permettre de suivre la conférence en réalité augmentée.

Installez l’application et acceptez les autorisations nécessaires pour l’expérience AR. Il faut ensuite configurer votre avatar et l’application. À partir de ce 21 juillet 16 h, en ouvrant l’application, vous pourrez démarrer l’expérience en réalité augmentée. Une bonne connexion internet est préférable pour que le streaming soit fluide.

OnePlus Nord Launch Télécharger gratuitement

En utilisant l’invitation OnePlus Nord AR :

Si vous avez reçu l’invitation à suivre la conférence par e-mail, vous pouvez utiliser le QR Code qui se trouve dessus après avoir téléchargé l’application OnePlus Nord AR. Il vous suffira de scanner le QR code de l’invitation pour lancer l’expérience WEB AR. En scannant l’invitation AR, vous pourrez profiter de l’expérience pour découvrir le OnePlus Nord.

Vous pouvez numériser le code QR avec votre appareil photo (sur les versions Android 9 et 10), Google Lens ou toute autre application de scanner de QR code.

Qu’attendre de l’événement ?

OnePlus a plus que teasé son prochain appareil, son premier officiellement positionné sur le milieu de gamme et annoncé comme « abordable ». On sait pratiquement tout de lui, son nom (OnePlus Nord), ses atouts (double caméra frontale sur l’écran Amoled, quadruple capteur photo, la charge rapide, etc.). Il n’y a peut-être bien que son prix qui reste à découvrir et éventuellement ses coloris, même si le YouTubeur MKBHD a pu avoir un aperçu du smartphone et laissé filer deux teintes dans une vidéo.

Pour aller plus loin

Tout pour la fluidité : le OnePlus Nord mise sur Google Messages, Duo et Téléphone

L’autre annonce de la conférence devrait être l’officialisation des écouteurs true wireless OnePlus Buds.