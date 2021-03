OnePlus 9 et 9 Pro : comment suivre la présentation des nouveaux flagships ?

OnePlus dévoile ce mardi ses nouveaux smartphones haut de gamme, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Voilà ce qu'il faut attendre de la conférence et comment la suivre en direct.

C’est ce mardi que OnePlus compte présenter et officiellement ses nouveaux smartphones, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. La conférence organisée par le constructeur chinois commencera ainsi à 15h, heure de France métropolitaine.

Avant même la conférence, de nombreux éléments ont fuité à propos des deux nouveaux smartphones, parfois livrés par OnePlus lui-même. On a ainsi eu droit à quelques photos partagées par Pete Lau, le fondateur de la marque chinoise. Dans l’ensemble, on peut donc s’attendre à un design assez semblable à celui des précédents smartphones de la marque. Les deux modèles devraient ainsi être équipés d’un large module photo positionné au dos, en haut à gauche, et d’un écran poinçonné en façade. L’une des différences entre les deux versions concernerait justement l’écran, incurvé sur le OnePlus 9 Pro et plat sur le OnePlus 9 classique.

Concernant le module photo, OnePlus a déjà annoncé un partenariat avec Hasselblad. Celui-ci devrait notamment porter sur la fidélité des couleurs capturées, mais également sur un mode manuel dédié au sein de l’application photos du constructeur.

On peut également s’attendre à un processeur Snapdragon 888 sur les deux smartphones, à une charge rapide de 65 W et même à une charge sans fil.

Une montre également attendue… et peut-être un troisième smartphone

En plus des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, le constructeur a d’ores et déjà laissé entendre qu’il profitera de l’événement pour présenter sa première montre connectée, la OnePlus Watch. Enfin, si Pete Lau a indiqué que la firme travaillait également sur une déclinaison plus accessible des deux smartphones, le OnePlus 9R, on ignore encore s’il sera présenté ce jeudi. Plus probablement, le smartphone sera d’abord lancé en Inde avant une potentielle commercialisation en Europe.

Comment suivre l’annonce des OnePlus 9 et 9 Pro en direct

Pour suivre la conférence en direct, il vous suffit de vous rendre le live vidéo dédié de OnePlus sur YouTube. Vous pourrez également retrouver le direct sur cette page à partir de 15h.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid