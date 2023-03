Le successeur de l’excellent Oppo Find X5 Pro serait sur le point d’être révélé

L'Oppo Find X6 Pro sortirait dès le 21 mars 2023. Malgré le succès critique de son prédécesseur, la firme chinoise ne prévoirait pas de sortie mondiale.

Depuis quelques semaines, les fuites se montrent de plus en plus insistantes sur l’Oppo Find X6 Pro. Pour rappel, le prochain fleuron d’Oppo pourrait bien ne pas sortir en Europe malgré son succès critique très important -nous l’avons nous- même sacré smartphone de l’année 2022.

Avant même d’envisager une sortie européenne, il faut déjà que le téléphone soit officialisé pour le marché chinois. Cette étape ne devrait plus trop tarder selon le leaker Digital Chat Station, pour qui la présentation serait prévue pour ce jeudi 16 mars 2023. Un autre leaker, Abhishek Yadav, qui s’est montré fiable à plusieurs reprises, considère que le téléphone serait présenté le 21 mars prochain. Il s’appuie cependant sur une fuite intervenue sur Weibo qu’il reprend à son compte sans en citer la source, on peut donc accorder un peu plus de crédit à Digital Chat Station.

Oppo Pad 2 et date de présentation

Le smartphone d’Oppo serait présenté aux côtés d’un Oppo Find X6, mais aussi, surprise, d’une Oppo Pad 2. Si le constructeur décide de la sortir par chez nous, la question du nom se posera, étant donné que la première Oppo Pad avait fini par se prénommer Oppo Pad Air.

L’Oppo Find X6 Pro devrait afficher de sérieux arguments : charge rapide à 100W, Snapdragon 8 Gen 2, capteur photo IMX 989 de type 1 pouce. Le bloc photo serait donc constitué d’un triple module de 50 mégapixels. L’Oppo Find X6 miserait pour sa part sur un Snapdragon 8+ Gen 1. Les tailles d’écran Oled différeraient également avec 6,82 pouces en 120 Hz pour le modèle Pro et 6,74 pour le vanilla. L’IP 68 resterait l’apanage de la version Pro.

Après une année difficile pour la marque, marquée par un ralentissement très important de ses ventes dans le monde, sa décision de ne pas sortir son flagship dans le monde entier paraît tout à fait rationnelle. Mais devant l’excellent cru auquel nous avions eu le droit en 2022, difficile de ne pas la regretter.

