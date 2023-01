Top 3 des meilleurs smartphones de l’année 2022 : notre sélection

Voici le top 3 des smartphones testés en 2022 sur Frandroid. En ce mois de janvier 2023, il est temps pour nous de regarder un peu dans le rétro et de sélectionner la crème de la crème de 2022. Oppo, Samsung et Google se démarquent.

La fin d’année a sonné. En lieu et place de notre top mensuel des meilleurs smartphones testés en décembre, nous vous proposons ce coup-ci un top des meilleurs téléphones testés dans toute l’année.

Nous l’avons répété à plusieurs reprises, 2022 a été une année particulièrement intéressante pour le segment du milieu de gamme. Si d’habitude, les tops des meilleurs téléphones sont truffés de smartphones hauts de gamme qu’il est bien difficile d’acquérir sans creuser un gros trou dans son portefeuille, nous avons ici deux téléphones un poil plus accessibles. Nous avons également sélectionné notre grand vainqueur des Frandroid Tech Awards 2022 qui lui donne dans la démesure décomplexée. Et on aime ça !

Oppo Find X5 Pro L'équilibre en tout point

Démarrons avec le champion, notre chouchou, on pourrait même dire, l’Oppo Find X5 Pro. Dès sa sortie, nous nous demandions si nous n’avions pas entre les mains le téléphone de l’année. Force est de constater qu’il a tenu la barre. Difficile de résumer en quelques mots pourquoi nous l’aimons tant. Il s’agit d’un smartphone équilibré en tout point, à qui il ne manque pas grand-chose.

Puissance assurée par le Snapdragon 8 Gen 1, avec en prime l’un des rares téléphones à ne pas trop chauffer avec cette puce, qualité photo exceptionnelle avec un grain très particulier, interface plaisante et complète, charge rapide, autonomie solide, dos en céramique très agréable au toucher. Les plus chafouins lui regretteront un téléobjectif seulement X2. Il est vrai, mais à moins de vouloir absolument un téléobjectif plus puissant, il n’y a aucune raison de bouder son plaisir.

Un autre téléphone, doté lui d’un téléobjectif, a également remporté la note de 9/10 cette année. Il s’agit du Vivo X80 Pro. Il réunit peu ou prou les mêmes qualités, avec quelques menues différences ici ou là (l’interface un peu moins aboutie sans doute, la photo plus sobre), mais en proposant un X2 et un X5.

Google Pixel 7 Le magicien

Si vous suivez beaucoup Frandroid, vous ne serez pas surpris par ce choix tant nous mentionnons souvent le téléphone premium de Google à 650 euros, le Pixel 7. Et oui, car le deuxième téléphone qui nous aura marqués en 2022 possède ce sérieux avantage d’être dans le sweet spot tarifaire parfait, à l’entrée du premium.

N’allez pas croire que Google y est allé au rabais pour atteindre ce tarif. Non, il s’agit même d’un téléphone qui pourrait décourager ses concurrents tant la prestation pour son prix est excellente. La photo, en particulier, conviendra à la majorité des utilisateurs grâce à la magie des algorithmes de Google, qui transforme 95 % des scènes en cliché réussi. Certes, il manque un téléobjectif, mais ses concurrents à 800 euros n’en proposent pas non plus. L’interface Pixel Experience joue énormément pour lui aussi avec ses fonctionnalités exclusives et son unicité incroyable. On pourrait réclamer une charge rapide ou une puce un peu plus capable en jeu, mais si on met de côté ces usages, on a un excellent téléphone pour son prix.

Samsung Galaxy A53 La valeur sûre

Un peu plus bas encore dans la grille tarifaire se trouve le Galaxy A53. Il n’a l’air de rien, il ne fait pas de bruit avec son design un peu daté, mais ne vous y trompez pas, il s’agira probablement d’un des best-sellers de l’année.

Il n’est sans doute pas le plus doué en photo dans ce top 3, mais il assure une qualité minimum plus qu’honorable grâce à la patte Samsung. Si sa puce n’est la plus véloce, elle suffit amplement pour les usages du quotidien. Mais là où il brille particulièrement, c’est sur deux points. Le premier est une autonomie increvable. Samsung a clairement fait les bons choix en intégrant une puce un peu moins énergivore et résultat, en utilisation plutôt gourmande, on tient sans broncher deux jours.

Son autre grande qualité est l’élément avec lequel on interagit le plus puisqu’il s’agit de son écran. Ce dernier n’a pas à rougir face à des smartphones ultra premium flirtant avec les 1000 euros d’après nos tests de sonde et notre usage. Samsung tire là aussi parti de son grand savoir-faire en la matière. Rappelons que c’est Samsung Display qui fournit tous ses petits camarades ou presque en dalle Oled.

