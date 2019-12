Orange Neva Jet 5G : qui se cache derrière ce smartphone estampillé Orange ?

Orange vient de référencer un smartphone Orange nommé Orange Neva Jet 5G. Mais se cache derrière ce smartphone ?

Lors du MWC 2019, nous étions tombés nez à nez avec un smartphone 5G d’Orange. A l’époque, les salariés sur place ne répondaient à aucune question concernant ce curieux téléphone qui était installé sous une cloche sur le stand d’Orange. Quelques mois plus tard, le voici référencé sur le site de la marque.

L’Orange Neva Jet 5G est vendu 899,90 euros nu, c’est cher, mais ce produit n’est pas là pour se vendre seul. Il est associé à un forfait Orange avec 24 mois d’engagement, une sorte de subvention, ce qui lui permet d’être beaucoup plus accessible : à partir de 369,90 euros.

L’Orange Neva Jet 5G est un smartphone haut de gamme quand on regarde ses caractéristiques : il intègre un écran AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+, un SoC Qualcomm Snapdragon 855 avec 8 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage interne avec un slot microSD en plus, une capacité de batterie de 4 000 mAh et la charge rapide, trois caméras à l’arrière et une à l’avant… Evidemment, il fonctionne comme un smartphone 4G, mais il sera également capable de supporter le premier réseau 5G déployé en France.

Un ZTE Axon 10 Pro 5G qui ne porte pas son nom

Après un peu de recherche, on s’aperçoit que le Neva Jet 5G est un smartphone conçu initialement par le constructeur chinois ZTE et rebadgé par Orange. Il s’agit du ZTE Axon 10 Pro 5G croisé dans les couloirs du Mobile World Congress 2019, dont nous avions réalisé une prise en main. C’est un smartphone qui n’est pas distribué officiellement en France, ZTE ne vendant plus ses produits sur notre territoire, néanmoins on trouve certains modèles importés ou d’occasion (sur Amazon par exemple, 405 euros en occasion).

Ce n’est pas inédit, les opérateurs mobiles se fournissent depuis très longtemps auprès des constructeurs de smartphones. Vous pouvez facilement croiser des références de smartphones TCL et ZTE, d’ailleurs HTC et Huawei ont démarré une partie de leur activité en Europe en fournissant ce que l’on appelle « des téléphones en marque blanche » aux opérateurs et à certains distributeurs.

Orange suit donc la même stratégie que SFR en référençant des smartphones 5G dès la fin d’année 2019, alors que le déploiement de la 5G en France n’arrivera pas avant mai-juin 2020.