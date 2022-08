Philips (TP Vision) : une nouvelle gamme de TV Oled et miniLED sous Android TV pour vous éblouir

Le fabricant TP Vision a profité de l'IFA et de son 10e anniversaire pour dévoiler une gamme de nouveaux téléviseurs. Deux produits Oled, et un écran miniLED. Tous sous Android TV.

En 2022, le constructeur TP Vision fête les 10 ans de son accord avec Philips pour commercialiser des téléviseurs sous la marque européenne. Pour l’occasion, la firme a dévoilé une gamme de nouveaux téléviseurs et de produits audio.

On retrouve deux téléviseurs Oled et un téléviseur miniLED. Trois nouveaux produits sous Android TV avec Android 11.

Philips Ambilight OLED+937

On commence par le fleuron de cette gamme, le Philips OLED+937 annoncé à partir de 3499 euros ou 4999 euros selon la diagonale 65 ou 77 pouces. Le lancement est prévu pour le mois de septembre 2022.

Pour ce prix, vous aurez le meilleur de TP Vision. Une dalle « OLED EX Royal » avec un pic de luminosité à 1300 nits. Un système Philips Ambilight sur quatre côtés et plus précis, et un son Bowers & Wilkins avec des haut-parleurs latéraux de 95W créant un système 5.1.2.

À l’intérieur du téléviseur, TP Vision utilise sa puce Philips P5 de 6e génération. Elle intègre des fonctionnalités IA et une optimisation des performances HDR nous indique le fabricant.

Le fabricant mise aussi sur le secteur du jeu vidéo pour convaincre. Le téléviseur est certifié G-Sync et Freesync Premium et offre une définition 4K à 120 Hz en mode jeu.

Philips Ambilight OLED+907

On descend d’une gamme avec le Philips OLED+907 lancé à partir de 1799 euros, 2199 et 2999 euros pour les diagonales 48, 55 et 65 pouces.

On retrouve une nouvelle fois la puce P5 AI de 6e génération et la dalle OLED Ex Royal avec un dissipateur thermique et le pic de luminosité à 1300 nits. Les haut-parleurs sont revus à la baisse : du Bowers & Wilkins à 80W et un système 3.1.

Philips PML9507 : un modèle miniLED premium

Si vous êtes plutôt adepte des dalles miniLED et non Oled, TP Vision a également un produit pour vous : le PML 9507. Les prix sont proches de l’OLED+907 : 1699, 2299 ou 2999 euros pour du 55, 65 ou 75 pouces. La dalle VA propose un rétroéclairage promis jusqu’à 1500 nits, de quoi offrir de belles performances en HDR.

On a une nouvelle fois de l’ambilight sur les quatre côtés, mais fait quelques concessions sur son système audio. TP Vision l’admet à mi-mot en suggérant une connexion avec les enceintes Philips Fidelio FSI. Le système audio n’est plus signé B&W ici, et promet du 70 W en 2,1 seulement.

On garde une définition 4K et un mode jeu Freesync Premium et G-Sync offrant de la 4K à 120 Hz en VRR.

