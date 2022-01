Realme 9i officialisé : écran 90 Hz et capteur 50 Mpx pour moins de 200 euros

Realme vient d'annoncer son nouveau smartphone milieu de gamme, le Realme 9i, équipé d'une puce Snapdragon 680, d'une batterie de 5000 mAh et d'un écran 90 Hz pour moins de 200 euros.

Après un lancement discret au Vietnam, Realme vient d’annoncer en Inde, son principal marché à l’international, la disponibilité de son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Realme 9i. Succédant au Realme 8i, le smartphone se distingue comme d’habitude par un rapport qualité-prix particulièrement intéressant.

En façade, le Realme 9i arbore un design relativement classique avec un écran de 6,6 pouces équipé d’une dalle IPS LCD en Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant passer de 30 à 90 Hz selon le type de contenus consulté. L’écran est par ailleurs poinçonné dans l’angle supérieur gauche pour intégrer une caméra selfie de 16 mégapixels.

Toujours concernant la photo, le Realme 9i embarque, au dos, un triple module. Celui-ci est composé d’un appareil photo grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8), d’un appareil macro de 2 mégapixels et d’un capteur monochrome (noir et blanc) de 2 mégapixels destiné à la capture de portrait. Malheureusement, on ne retrouve donc ni appareil photo ultra grand-angle ni téléobjectif.

Une batterie conséquente de 5000 mAh

Pour alimenter la bête, Realme a intégré une puce Snapdragon 680 de Qualcomm, adossée à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par carte microSD. Le smartphone profite également d’une batterie plutôt conséquente de 5000 mAh compatible avec une charge rapide jusqu’à une puissance de 33 W. Un chargeur est par ailleurs inclus avec lez smartphone. On appréciera également la présence d’un lecteur d’empreintes digitales sur la tranche de l’appareil, la prise mini-jack 3,5 mm pour y brancher un casque ou des écouteurs, ainsi que les haut-parleurs stéréo. Notons cependant que le smartphone est limité à la connectivité 4G et au Bluetooth 5.0.

Pour l’heure, le Realme 9i n’a été annoncé qu’au Vietnam et en Inde. Il y est proposé en deux coloris, noir ou bleu, et en deux configurations :

4/64 Go : 13 999 roupies (164 euros)

6/128 Go : 15 999 roupies (188 euros)

Interrogé, Realme nous a indiqué ne pas avoir d’informations à nous communiquer quant à une éventuelle disponibilité du smartphone en France.

