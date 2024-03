Voici toutes les versions encore secrètes de la Renault 5 E-Tech électrique

Si la Renault 5 E-Tech a fait les grands titres en ce début d'année 2024, la petite voiture électrique de Renault n'a pas dit son dernier mot. La R5 électrique a en effet plein d'autres versions à venir, et il y en aura pour tous les goûts : des versions plus abordables, des luxueuses et des sportives, bref, on vous dit tout.

À moins d’avoir vécu ces derniers temps au fond d’une grotte, vous avez très probablement entendu parler de la Renault 5 E-Tech. Nous sommes allés la découvrir et nous vous avons parlé de plein de choses, comme son autonomie estimée sur un Paris-Marseille ou son système permettant de vous faire économiser jusqu’à 50 % du coût de la recharge à domicile.

La petite Renault électrique a cependant plus d’un tour dans son sac, et promet de faire parler d’elle encore à de nombreuses reprises. De nombreuses versions vont ainsi rejoindre sa gamme, et on vous les présente juste ici.

Ce qu’on aura au lancement

À son lancement à l’automne, vous ne pourrez commander que la version dotée d’un moteur de 150 ch (110 kW) et d’une batterie de 52 kWh de capacité, de quoi promettre 400 kilomètres d’autonomie sur le cycle mixte WLTP. Niveau recharge, un chargeur de 100 kW permettra de passer de 15 à 80 % en 30 minutes.

Les deux versions les mieux équipées seront au programme : la Techno et la Iconic Cinq, dont on reparlera un peu plus bas. Cela inclut notamment l’écran 10,1 pouces fonctionnant sous Google Automotive, les jantes alliage 18 pouces et l’accès et démarrage mains-libre.

Si les tarifs ne sont pas encore officiels (il faudra attendre l’ouverture des commandes au printemps 2024), il faudrait compter aux alentours des 30 000 euros (hors bonus), avant de. voir l’arrivée de deux versions moins chères à l’été 2025.

Deux nouvelles versions plus abordables en 2025

Ce fut un des principaux arguments de la R5 électrique : son tarif d’accès fixé « aux alentours de 25 000 euros« , d’après Luca de Meo, le CEO de Renault. Un prix qui devrait d’ailleurs encore baisser grâce au bonus écologique, puisque la Renault 5 électrique est fabriquée en France.

Pour arriver à ce tarif, les ingénieurs Renault ont dû gratter partout. La batterie passe à 40 kWh, de quoi tout de même promettre 300 km d’autonomie, mais le chargeur n’acceptera pas la charge rapide. Il faudra donc se contenter d’une charge à 11 kW au maximum, de quoi faire un « plein » en 2h30. Pas optimal, donc, pour les longs trajets

Cette version à 25 000 euros sera évidemment moins bien équipée, sans plus d’informations. Il faudra sans doute partir sur des enjoliveurs au lieu des jantes, des écrans plus petits (notamment le combiné d’instrumentation qui passera en 7 pouces), probablement pas de services connectés (navigation avec planificateur, notamment) ou d’équipement d’agrément.

Une troisième version arrivera également en 2025, située entre les deux versions. Elle reprendra la batterie de 40 kWh, mais avec un moteur plus puissant de 120 ch. La charge rapide sera de la partie, mais à 80 kW, de même que la charge bidirectionnelle. Elle devrait être disponible avec la majorité des finitions.

Selon nos informations, la production de la batterie de 40 kWh devrait démarrer à partir du mois de mars 2025. On peut donc s’attendre à retrouver ces versions à partir de l’été 2025, pourquoi pas juin. Il se murmure que la version 120 ch (90 kW) arrivera un peu avant la version 95 ch (70 kW).

Des « collections » à venir, avec une version Roland-Garros prévue

De l’autre côté du spectre, Renault commercialisera des R5 beaucoup plus haut de gamme, histoire de surfer à fond sur le côté émotionnel de la petite et chasser quelques ventes à la Mini électrique. À l’image de la première Renault Twingo des années 90, Renault lancera régulièrement des « collections » sur ses versions les plus onéreuses.

Au lancement, on retrouvera donc la « Iconic Cinq » (que l’on voit sur les photos officielles), avec des détails de style spécifiques (toit bi-ton, sellerie et jantes inédites), avant d’être remplacée par une collection Roland-Garros. Une finition qu’on avait l’habitude de voir chez Peugeot, mais Renault a racheté les droits et s’en servira pour présenter une R5 très chic.

Une version déjà préfigurée par un concept présenté (à Roland-Garros, évidemment) en 2023. Il faudra probablement compter sur un tarif de minimum 35 000 euros pour en profiter, tandis qu’on peut tout à fait penser qu’elle sera disponible en juin 2025, pour l’ouverture du tournoi de tennis parisien.

Un résumé des différentes Renault 5

On vous a fait un petit tableau récapitulatif :

Renault 5 E-Tech Puissance moteur (ch) 95 120 150 Capacité batterie (kWh) 40 40 52 Autonomie (km) 300 300 400 Charge rapide Non Oui Oui V2L Non Oui Oui Date de sortie 2025 2025 2024 Finitions Equilibre Evolution / Techno / Iconic Cinq / Roland Garros Techno / Iconic Cinq / Roland Garros

Bonus : une version très sportive présentée bientôt

Et ça ne s’arrête pas là ! Les équipes Renault ont voulu surfer au maximum sur l’héritage de la R5 originelle, et devraient offrir une descendante à la mythique R5 Turbo des années 80. Cette fois-ci, elle sera siglée Alpine, et s’appellera la A290.

Alpine commence à parler un peu de cette R5 sportive, qui est en train de finaliser son développement. L’idée, bien évidemment, est de mettre l’accent sur le plaisir de conduite, et l’Alpine devrait être particulièrement plaisante grâce à un travail sur le châssis et la direction.

Aucune mention de la puissance, même si elle sera bien évidemment supérieure à la Renault 5 « civile ». Peut-être pourrait-elle reprendre le moteur de 220 ch des Mégane E-Tech et Scénic E-Tech ? Nous aurons la réponse en juin 2024, probablement durant les 24 h du Mans, où Alpine engage une hypercar.

Ah, et on pourrait aussi rêver d’une version encore plus hardcore avec quatre roues motrices, qu’on pourrait nommer A290 R. Un rêve pas si délirant, puisqu’on sait que la plateforme AmpR Small sur laquelle reposent la R5 et l’A290 est compatible avec un second moteur électrique, dont la prochaine Renault 4 devrait d’ailleurs bénéficier.

Une réelle volonté de vie produit

Vous l’aurez compris : Renault développe une réelle stratégie sur la durée pour cette Renault 5 électrique, preuve de l’intérêt que porte la marque à son dernier bébé.

Avec une gamme complète, allant de la « premier prix » à la sportive, en passant par des séries spéciales très chic, le succès devrait sans nul doute être au rendez-vous. 50 000 personnes auraient déjà manifesté leur intérêt pour la R5, une semaine seulement après sa présentation ; même si ce n’est pas des commandes pures et dures, cela prouve l’intérêt du grand public pour la petite Renault.

Reste à savoir si les tarifs et la conduite transformeront l’essai. Réponse dans quelques mois, à l’occasion de l’ouverture des commandes et des essais officiels.