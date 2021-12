Samsung miserait gros sur les téléviseurs Oled dès l’an prochain

Samsung compterait relancer sa gamme Oled en 2022 avec de fortes ambitions. Pour ce faire, le constructeur s'appuierait sur ses propres dalles, mais également celles de LG.

Depuis quelques mois, les rumeurs enflent autour de l’adoption, par Samsung, de la technologie Oled pour ses téléviseurs. Si le constructeur coréen propose ce type de dalle sur ses smartphones ou ses montres connectées, la firme s’était jusque là cantonnée au LCD et au LCD QLED pour ses téléviseurs. Il semblerait finalement que Samsung s’apprête à se relancer sur le segment Oled dès l’an prochain.

Le site coréen The Elec, généralement très bien informé sur les chaînes de production du constructeur, rapporte en effet que Samsung miserait sur deux technologies l’an prochain. D’une part, la firme pourrait mettre l’accent sur la technologie MiniLED pour ses téléviseurs 4K et 8K, mais elle se relancerait également sur les téléviseurs Oled pour la définition 4K.

« La gamme de téléviseurs premium de Samsung pour 2022 s’appuiera sur les technologies MiniLED 8K, Oled 4K et MiniLED 4K, a appris The Elec. Le téléviseur MiniLED 8K (7680 x 4320) profitera de la marque Neo QLED TV et sera le plus haut de gamme des trois technologies », rapporte encore The Elec. Si Samsung propose également des écrans MicroLED, leur prix est pour l’instant tellement élevé qu’ils s’adressent essentiellement aux professionnels et non pas au grand public.

Des dalles Oled proposées par Samsung… et LG

Mais la principale nouveauté à venir pour la gamme de téléviseurs Samsung en 2022 devrait être l’arrivée de téléviseurs Oled. Le constructeur coréen devrait ainsi proposer des téléviseurs Oled avec deux types de technologies distinctes. On retrouverait ainsi des écrans QD-Oled, basés sur le système Quantum Dot de Samsung, mais aussi des dalles conçues par LG — principal fournisseur d’écran Oled pour les constructeurs — avec des dalles W-Oled. Dans les deux cas, il devrait cependant s’agir de téléviseurs limités à une définition 4K Ultra HD afin de favoriser les téléviseurs MiniLED pour la montée en gamme.

Samsung n’est pas complètement étranger aux téléviseurs Oled. Si le constructeur coréen s’est concentré ces dernières années sur les écrans MiniLED et QLED, la firme proposait jusqu’en 2014 des écrans Oled. Le choix d’arrêter avait été justifié à l’époque par le prix élevé de cette technologie ainsi que par la luminosité moindre de l’Oled. Des soucis réglés notamment avec la démocratisation de cette technologie, mais également par les technologies W-Oled et QDOled. Samsung miserait gros pour l’Oled l’an prochain avec, selon The Elec, des prévisions de vente de 2 millions de téléviseurs en 2022.

Il faudra encore patienter quelques semaines pour découvrir le renouveau de l’Oled chez Samsung. Le constructeur coréen devrait profiter du CES de Las Vegas, au début du mois de janvier, pour présenter ses nouveaux téléviseurs.

