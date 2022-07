Galaxy Watch 5 : Samsung confirme par accident le lancement imminent de ses montres connectées

Samsung a listé ses trois montres dans trois pays européens différents. L'occasion de confirmer une sortie imminente ainsi que l'existence même des trois modèles.

Depuis plusieurs semaines, tout le monde s’accorde pour dire que les Galaxy Watch 5 et 5 Pro devraient être annoncées début août. C’est maintenant au tour de Samsung de laisser échapper les numéros de modèle des trois montres connectées, signe s’il en fallait que lancement est proche.

C’est Roland Quandt, journaliste de WinFuture, qui publie sur son compte Twitter des liens vers des listings sur le site même de Samsung. On y trouve la Galaxy Watch 5 en 40 mm (SM-R905F), la Galaxy Watch 5 44 mm (SM-R915F) et la fameuse Galaxy Watch 5 Pro 45 mm (SM-925F), respectivement listés en Belgique, au Danemark et en Norvège.

Comme le souligne 9to5Google, il pourrait s’agir des variants 4G des montres, puisque Samsung a l’habitude de terminer ses numéros de série d’un « 0 » lorsqu’il s’agit d’une version Bluetooth.

Ces numéros de série permettent essentiellement de crédibiliser les fuites précédentes sur ces trois modèles de montre, mais aussi celles qui interviendront d’ici leur sortie.

Qu’attendre des Galaxy Watch 5 ?

Pour rappel, les Samsung Galaxy Watch 5 devraient faire l’impasse sur le modèle Classic avec lunette rotative pour proposer trois variants : deux Galaxy Watch 5 de 40 et 44 mm et un modèle premium appelé Galaxy Watch 5 Pro.

Ce dernier devrait posséder la batterie la plus grande ainsi que des options avec des matériaux plus luxueux et plus solides que d’habitude, comme du titane et du verre saphir.

Si vous avez suivi leur actualité récemment, les montres ne devraient pas trop vous surprendre lors de leur annonce. On connaît en effet déjà les prix approximatifs ou encore l’interface qu’elles auront.

