Samsung resort son application de retouche photo par IA, mais pas pour tout le monde

Le constructeur sud-coréen Samsung a annoncé une mise à jour pour Android 13 de son application Galaxy Enhance-X, proposant une dizaine d'outils de retouche photo par intelligence artificielle. Si la version précédente était compatible avec tous les smartphones de la marque, cette version est pour l'instant exclusive aux Galaxy S23.

C’est une demi-bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphone Samsung. Dans un message sur ses forums sud-coréens, un modérateur Samsung a annoncé une nouvelle version de l’application de retouche photo par intelligence artificielle, Galaxy Enhance-X.

Sortie en juillet 2022 sur le Galaxy Store de Samsung, l’application n’avait finalement jamais été mise à jour pour One UI 5 (basé sur Android 13). Cette version 1.0.55 corrige donc ce défaut… mais restreint le nombre de smartphones qui y ont accès.

Une version réservée aux Galaxy S23 pour l’instant

Si en 2022 l’application était disponible sur tous les smartphones des gammes Galaxy, cette nouvelle monture est exclusive aux derniers Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

La marque se justifie en expliquant que « le traitement d’images via l’IA nécessite un traitement informatique complexe et nécessite des performances matérielles haut de gamme ». Une justification étonnante puisque les fonctionnalités de l’application sont globalement restées les mêmes.

Samsung promet malgré tout que Enhance-X devrait « bientôt » être disponible aux utilisateurs des smartphones de la gamme Galaxy S22, ainsi qu’aux très populaires Galaxy A… sans que le constructeur précise quelles générations seront concernées.

Quelques fonctionnalités en plus

Pour le moment, la nouvelle version de Galaxy Enhance-X reste très similaire à celle de l’année dernière. On retrouve les mêmes outils principaux de retouche photo : une amélioration de la plage dynamique (HDR) et de l’exposition, réglables de 0 à 5, ainsi que des fonctionnalités de correction de flou, d’amélioration de portraits, de netteté de l’image et de suppression des reflets.

L’application permet également une amélioration de la définition d’image pour les photos de moins de 1 mégapixel, permettant de multiplier la qualité par 4.

Enfin, deux nouvelles fonctions ont été ajoutées : la possibilité de supprimer les ombres sur une image, ainsi que de corriger la distorsion provoquée par les lentilles des capteurs photo, notamment pour les modules ultra grand-angle.

Le tout, applicable automatiquement par IA selon votre photo via un bouton « Magique », toujours disponible dans l’application.

