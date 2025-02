On compare les Google Pixel 9 et Samsung Galaxy S25 : lequel choisir ?

Sur Android, il y a beaucoup de choix. En ce début 2025, Google et Samsung nous proposent leurs derniers smartphones : le Pixel 9 et le Galaxy S25. Comparons ces deux smartphones.

Le premier contact avec ces deux smartphones révèle déjà des philosophies bien différentes.

Samsung Galaxy S25 // Source : Frandroid

Le Pixel 9 mise sur la sobriété avec ses lignes épurées et son design minimaliste, tandis que le Galaxy S25 affiche un style plus affirmé avec ses bords incurvés et son module photo bien plus visible.

Google Pixel 9 // Source : Frandroid

Des différences de poids

Google propose un écran Actua OLED de 6,3 pouces (tout comme le Pixel 9 Pro), légèrement plus grand que les 6,2 pouces du Dynamic AMOLED 2X du Galaxy S25. Pour une taille d’écran plus grande, il faut plutôt s’orienter vers le Galaxy S25 Plus (6,7 pouces) ou le Pixel 9 Pro XL (6,8 pouces).

Les deux dalles excellent en luminosité, avec un avantage pour le Pixel qui culmine à 2700 nits contre 2400 pour le Galaxy. C’est à peu près ce que l’on a mesuré avec notre sonde.

Google Pixel 9 // Source : Frandroid

Comme vous pouvez le constater, du côté de l’écran, c’est du pareil au même. Visuellement, les bordures sont tout de même plus fines sur le Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 // Source : Frandroid

Par contre, la différence de poids de 30 grammes entre les deux appareils mérite qu’on s’y attarde.

Le S25, plus léger, offre un confort quotidien plus prononcé. Ses dimensions plus compactes (6,2 pouces contre 6,3 pour le Pixel 9) et son profil affiné en font un appareil plus discret en poche. Ces détails, qui peuvent sembler mineurs sur le papier, font une réelle différence dans l’usage quotidien.

Le nerf de la guerre : les performances

Sous le capot, ces smartphones ne déçoivent pas quotidien. Le Pixel 9 embarque la puce Tensor G4, spécialement conçue pour les tâches d’IA, tandis que le S25 profite du dernier Snapdragon 8 Elite. Dans les deux cas, la puissance est au rendez-vous, que ce soit pour le gaming ou le multitâche intensif.

Moyennes pondorées des benchmarks

Cependant, le Galaxy S25 est très largement devant en termes de performances, ce Snapdragon 8 Ultra a une longueur d’avance nette sur le Pixel 9.

Côté autonomie, le Pixel 9 prend légèrement l’avantage avec sa batterie de 4 780 mAh, offrant facilement une journée et demie d’utilisation intensive. Le S25 et ses 3 885 mAh tiennent aussi la distance. En pratique, la différence se ressent.

Les deux smartphones ne sont d’ailleurs pas des champions de la charge rapide, 15 Watts sur le Pixel 9 (21 Watts sur le Pixel 9 Pro), contre 25 Watts sur le Galaxy S25. Même la charge sans fil n’est pas ce qu’il fait de mieux, les deux smartphones font l’impasse sur le Qi2 natif, ce qui leur aurait permis d’avoir la fonction MagSafe comme l’iPhone. Dommage.

Deux expériences logicielles différentes, mais très similaires

L’interface utilisateur cristallise peut-être la plus grande différence entre ces deux appareils. Google offre une expérience Android pure, épurée et fluide, enrichie par des fonctionnalités exclusives comme Call Screen ou la retouche photo magique.

Samsung personnalise fortement l’expérience avec One UI 7.0, une interface riche en options de personnalisation qui ravira les utilisateurs avancés. Cependant, Samsung a quand même réussi à adoucir beaucoup d’aspects de son interface maison, tout est épuré.

Le Pixel 9 intègre Gemini, le dernier-né de Google, le Galaxy S25 aussi, avec Gemini Live.

Samsung Galaxy S25

Samsung fait certainement un peu plus avec Galaxy AI, il y a des fonctions de traductions pendant les appels, pas mal de fonctions liées à la photo et à la vidéo en plus, des outils de création un peu plus avancée, la gomme audio en vidéo (pour éliminer les bruits gênants), Now brief… C’est très complet.

Et en photo ? Vidéo ?

La photographie reste le terrain de jeu favori de ces deux champions. Le Pixel 9 conserve sa couronne en basse lumière grâce à son capteur principal de 50 MP et son traitement d’image digne très réussi. Le Galaxy S25 répond avec son arsenal polyvalent, dont un x3… le Pixel 9 ne proposant que du grand-angle et de l’ultra grand-angle. Il faudra plutôt s’orienter vers le Pixel 9 Pro avec un x5.

Samsung Galaxy S25 // Source : Frandroid

Un aspect souvent négligé dans les comparatifs concerne les capacités vidéo. Le Galaxy S25 prend ici l’avantage avec sa capacité d’enregistrement en 8K, une fonctionnalité absente du Pixel 9. Samsung a également intégré plusieurs modes vidéo créatifs, comme le mode « Double enregistrement » qui permet de filmer simultanément avec les caméras avant et arrière.

Google Pixel 9 // Source : Frandroid

Le Pixel 9 compense avec une excellente stabilisation et des fonctionnalités d’édition vidéo alimentées par l’IA, mais en termes de polyvalence vidéo pure, le S25 garde une longueur d’avance.

L’écosystème

Un dernier point essentiel : l’écosystème. Le Pixel 9 s’intègre parfaitement dans l’univers Google, il offre une synchronisation transparente avec Chrome, Gmail et les autres services de la firme.

Le Galaxy S25, aussi, mais il brille aussi dans l’écosystème Samsung, notamment avec la connexion aux Galaxy Watch, Buds, PC et tablettes de la marque. Ce facteur pourrait être décisif pour ceux qui sont déjà investis dans l’un ou l’autre de ces univers.

À quel prix ?

Voilà où ça devient intéressant ! Affichés à 799 €, ces deux smartphones jouent dans la même cour. Mais Google a plus d’un tour dans son sac : le Pixel 9 se trouve régulièrement sous les 500 € en promotion. À ce prix-là, la proposition devient vraiment séduisante.

On choisit lequel ?

Le choix entre ces deux smartphones dépendra largement de vos priorités. Le Pixel 9 séduira les puristes d’Android et les passionnés de photo qui recherchent la meilleure expérience possible sans se ruiner.

Le Galaxy S25 conviendra davantage aux utilisateurs exigeants qui souhaitent un maximum de personnalisation, de puissance et sont prêts à investir pour une expérience premium complète.