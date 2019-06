Commercialisé à 759 euros il y a quelques mois seulement, le Samsung Galaxy S10e, la solution compacte et premium du constructeur coréen, est aujourd’hui disponible à 459 euros chez Cdiscount sans ODR via une réduction immédiate. C’est une économie de 300 euros sur son prix d’origine.

Le Samsung Galaxy S10e bénéficie aujourd’hui de 300 euros de réduction chez Cdiscount. Affiché à 459 euros, c’est une très belle offre pour profiter de l’un des meilleurs smartphones compact de 2019.

Avec son écran borderless de 5,8 pouces utilisant la technologie Dynamic AMOLED, le Galaxy S10e propose non seulement un petit format agréable en main, mais également une qualité d’images excellente dont seul Samsung en a le secret. S’il n’atteint pas la définition Quad HD+ de ses grands-frères, sa définition Full HD+ de 2280 x 1080 pixels est amplement suffisante pour apporter confort de lecture appréciable au quotidien, surtout sur un petit écran. On retrouve d’ailleurs la petite bulle en haut à droite pour dissimuler la caméra frontale de 10 mégapixels. Celle-ci n’est pas du tout gênante à l’utilisation, d’autant plus que des fonds d’écran sympathiques peuvent vite faire oublier son existence.

Cette version « Essential » ne lésine pas sur les performances puisqu’elle embarque la même puce que les Galaxy S10 et S10 Plus, à savoir le SoC Exynos 9820. Cette configuration permet tout simplement de profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI, mais également de faire tourner tous les jeux gourmands du Play Store. De plus, c’est également un bon photophone. Il ne propose pas la même polyvalence que les autres membres de sa gamme, mais force est de constater que son double capteur 12 + 16 mégapixels arrive à capturer des clichés détaillés et colorés, quel que soit le contexte. Le mode ultra grand-angle est également de la partie.

Le seul bémol de ce smartphone est son autonomie. Avec sa petite batterie de 3100 mAh, il peut tenir toute une journée sans problème, mais en faisant un peu attention à sa consommation énergétique.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10e.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son petit format qui tient bien en main

Son écran Dynmaic AMOLED de toute beauté

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Et son mode ultra grand-angle très appréciable

Le Samsung Galaxy S10e est disponible à 459 euros au lieu de 759 euros sur Cdiscount. L’offre est valable sur les 3 coloris du produit.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (noir) à 459 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (blanc) à 459 euros

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e (vert) à 459 euros