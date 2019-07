Aux États-Unis, Samsung propose une réduction de 600 dollars sur le futur Galaxy Note 10 aux personnes échangeant leur iPhone X, XR, XS ou XS Max. Une offre intéressante que l’on aimerait voir s’étendre à la France.

Le Samsung Galaxy Note 10 va très bientôt être présenté aux côtés du Galaxy Note 10+ plus grand. Certains doutes subsistent encore sur certains éléments techniques, mais une chose est sûre : le marque sud-coréenne se prépare activement à faire de cet événement un succès.

C’est dans cette optique que Samsung a lancé un programme d’échange aux États-Unis en collaboration avec les principaux opérateurs télécoms du pays. Le principe est simple : vous donnez votre smartphone actuel et, en contrepartie, vous profitez d’une réduction significative pour acheter le « prochain Galaxy ». Même s’il n’est pas explicitement nommé, il s’agit évidemment du Galaxy Note 10.

600 dollars de réduction

Sont concernés les propriétaires de smartphones Samsung, du Galaxy S7 aux différents Galaxy S10, en passant par le Note 9. Tous les Google Pixel — hormis les Pixel 3a et 3a XL sont également acceptés. Et évidemment, les utilisateurs d’iPhone sont aussi visés par ce programme.

À titre d’exemple, en échangeant son iPhone X, iPhone XR, iPhone XS ou iPhone XS Max, un client aura droit à une réduction de 600 dollars sur le Galaxy Note 10.

Pas la France

La France n’est pas concernée par ce programme d’échange, mais on se doute bien qu’il pourrait tout à fait intéresser des utilisateurs dans l’Hexagone et en Europe plus globalement. On imagine que certains aléas administratifs doivent empêcher Samsung d’étendre cette initiative à l’ensemble de ses marchés.

Mais il y a fort à parier que le géant sud-coréen rencontrerait un franc succès s’il y parvenait.