Android 11 : Samsung dans les starting blocks avec One UI 3.0

Avec le lancement officiel d'Android 11, Samsung a lancé sa première bêta du système dédiée aux développeurs. Un premier pas vers la mise à jour de ses smartphones vers One UI 3.0.

Après plusieurs mois de bêta, Android 11 vient enfin d’atteindre sa forme finale sur certains appareils — essentiellement les Pixel de Google. Comme d’habitude, il faudra attendre de quelques semaines à plusieurs mois avant de voir cette mise à jour arriver sur les smartphones des constructeurs tiers : c’est le temps nécessaire pour qu’ils puissent porter complètement leur interface propriétaire et y apporter quelques améliorations.

Samsung, souvent critiqué sur le sujet malgré une réactivité désormais plutôt correcte — tout du moins sur ses téléphones les plus premium — vis-à-vis du nombre de modifications apportées par son interface, ne compte pas se laisser distancer cette année et prépare déjà la suite. On le savait déjà, One UI 3.0, la mise à jour vers Android 11 pour les téléphones coréens est déjà en développement et les développeurs peuvent désormais mettre les mains dessus avec une première bêta proposée en Corée.

Pour le moment, cette bêta n’est disponible que pour les appareils de la série Galaxy S20, mais il est très probable que la gamme Galaxy Note 20 rejoigne ce programme très prochainement. Cela suit la logique de Samsung qui avait déjà indiqué que ses flagships de début d’année seraient les premiers à recevoir Android 11, dans le courant de l’année 2020.

Pour aller plus loin

Bonne nouvelle : Samsung promet jusqu’à 3 ans de mise à jour Android, même pour les anciens Galaxy

L’année dernière, Samsung avait lancé une bêta publique de One UI 2.0 en octobre, tandis que la version finale a été poussée en décembre en France sur les Galaxy S10.

Quelles nouveautés pour One UI 3.0 ?

Pour l’heure, les développeurs coréens n’ont pas encore partagé les nouveautés de One UI 3.0, mais on peut déjà deviner quelques-unes des nouveautés à venir.

Tout d’abord, cette mise à jour devrait embarquer les principales améliorations apportées par Android 11, comme la meilleure organisation des notifications, les discussions en bulle, Android Auto sans fil, ou encore une amélioration de la vie privée. On sait également que Samsung travaille sur une nouvelle version de son navigateur maison, plus immersive lors du défilement des pages et plus sécurisée.

Pour le reste des nouveautés de One UI 3.0, il faudra attendre que les développeurs coréens partagent leurs premières trouvailles, ce qui ne devrait désormais plus tarder.