SFR et Bouygues Telecom vont passer à la 5G Standalone, mais ça changera quoi ?

La 5G standalone représente l'évolution future de la technologie 5G en France. Les opérateurs comme SFR et Bouygues Telecom prévoient de l'adopter, mais quelle est son utilité ?

La nouvelle génération de la 5G, appelée 5G standalone (SA), est sur le point de débarquer en France grâce à SFR et Bouygues Telecom. Cette version améliorée de la 5G promet d’être plus rapide et plus efficace que celle qu’on utilise aujourd’hui, qui dépend encore trop de l’ancien réseau 4G.

La 5G SA, c’est pour bientôt ?

Actuellement, la 5G disponible en France s’appuie encore largement sur l’infrastructure du réseau 4G. Cela limite ses performances, en particulier concernant la latence, un facteur crucial pour de nombreuses applications industrielles. En 2022, les principaux opérateurs français, dont Orange, SFR et Bouygues Telecom, avaient annoncé le lancement de la 5G SA pour 2023, en collaboration avec Nokia pour les deux premiers et Ericsson pour le dernier. Free Mobile, de son côté, mène également des tests en vue d’une future adoption.

Toutefois, à l’approche de la fin de l’année, il semble que le déploiement complet de la 5G SA pourrait être reporté à 2024. SFR a récemment ajusté son calendrier, évoquant le lancement de nouveaux services en lien avec la 5G SA l’année prochaine. Bouygues Telecom maintient quant à lui une mise en service progressive d’ici à la fin de 2023.

Mais ça sert à quoi la 5G SA ?

La 5G SA se caractérise par son fonctionnement autonome, sans dépendre du cœur de réseau 4G. Ce cœur de réseau 5G, équivalent à une tour de contrôle, traite et route les informations, gérant la communication entre les différents éléments du réseau. Ce changement technique ouvre la porte à des techniques comme le network slicing. En gros, ça veut dire qu’on peut découper le réseau en plusieurs parties pour répondre exactement aux besoins de chacun.

En décembre 2022, SFR a réalisé des tests concluants avec cette technologie, notamment sur l’Altice Campus. Ces tests ont démontré la capacité de la 5G SA à fournir des services spécifiques et sécurisés en fonction des besoins réels. Par exemple, un « slice » dédié a été réservé pour les journalistes reporter d’image (JRI), leur garantissant des débits montants nécessaires pour des reportages en direct, même dans des conditions de forte sollicitation du réseau.

La 5G SA promet de transformer radicalement les usages dans le secteur industriel et les services d’urgence. La virtualisation poussée des réseaux permettra d’offrir une connectivité flexible et à la demande, essentielle pour des applications critiques nécessitant une faible latence. Cette avancée est particulièrement attendue par les entreprises, qui pourront bénéficier de réseaux privés sur mesure.