Skoda dévoile sa nouvelle voiture électrique disponible à moins de 30 000 € grâce au bonus écologique

Après l’Enyaq, Skoda présente sa deuxième voiture 100 % électrique avec l’Elroq, un SUV compact qui arrivera en France avec des prix canons : à partir de 33 300 euros, hors aides gouvernementales. Soit moins de 30 000 euros avec le bonus.

Au sein du groupe Volkswagen, Audi, Cupra ou encore la maison-mère, dispose d’au moins deux voitures 100 % électriques.

Ce n’était pas le cas de Skoda, du moins jusqu’à présent, qui a dû composer pendant un peu plus de trois ans avec un seul modèle électrique, à savoir l’Enyaq.

Un format inédit au sein du groupe Volkswagen

Mais aujourd’hui, Skoda nous présente un nouveau venu avec l’Elroq, un « petit » SUV qui se positionne sous les Enyaq, Volkswagen ID.4 et autres Audi Q4 e-tron. Avec 4,48 mètres de long, pour 1,88 mètre de large et 1,65 mètre de haut, l’Elroq est un grand SUV de segment C. Il est 1 cm plus long qu’un Renault Scénic E-Tech par exemple, et 6 cm plus court qu’un Peugeot e-3008. Il perd également 16 cm par rapport à son grand frère flanqué du même blason.

Esthétiquement, il n’y a pas à dire, il s’agit d’un Enyaq au format miniature, surtout au vu de la face arrière. L’avant est un peu plus singulier avec de fines optiques de chaque niveau sur deux étages. Skoda annonce un Cx plutôt intéressant pour la catégorie, avec 0,26.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la Skoda Elroq électrique : moins de 30 000 € et un format inédit chez Volkswagen

Nous avons pu découvrir le Skoda Elroq en statique d’un peu plus près, n’hésitez pas à consulter notre article complet afin d’avoir un premier avis sur l’auto.

Plastique recyclé et beaucoup de technos au programme

À l’intérieur, c’est du grand classique pour les voitures du groupe Volkswagen. Nous retrouvons un grand écran central et tactile de 13 pouces en guise d’infodivertissement, bien évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci est complété par un écran sous les yeux du conducteur, plus petit, qui regroupe l’essentiel des informations liées à la conduite. La voiture se dote aussi d’un système d’affichage tête-haute avec réalité augmentée, comme chez Mercedes par exemple, pour fluidifier l’expérience de navigation avec le GPS.

L’intérieur est fait à base de matériaux recyclés, comme le Volvo EX30. Nous vérifierons dans un futur essai plus complet après celui que nous avons fait à Amsterdam du prototype, si ces matériaux sont de qualité, ce qui n’est pas forcément le cas sur le SUV scandinave. Au vu du prix de ce Skoda Elroq, il ne faut pas s’attendre à quelque chose d’extraordinaire, mais l’ensemble devrait toutefois être dans les standards du groupe Volkswagen (même s’ils ont eu tendance à baisser ces dernières années).

Concernant l’habitabilité, Skoda annonce 470 litres de coffre, et jusqu’à 1 580 litres avec la banquette rabattue. C’est environ 110 litres de moins qu’un Enyaq, et cela se justifie par sa compacité, mais c’est beaucoup moins qu’un Renault Scénic E-Tech, légèrement plus court, et dont le coffre grimpe à 545 litres.

L’Elroq fait également le plein d’aides à la conduite, avec notamment la conduite semi-autonome de niveau 2. La voiture est aussi pourvue du Remote Park Assist permettant de contrôler sa voiture grâce à son smartphone, en étant à l’extérieur de celle-ci.

Motorisations : le choix du roi

Le Skoda Elroq est basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen et arrive en France avec des versions 50, 60, 85 et 85X. Leurs batteries lithium-ion sont disponibles en trois tailles. L’Elroq 50 est doté d’un moteur électrique et d’une batterie d’une capacité brute de 55 kWh (52 kWh nets).

C’est l’entrée de gamme et il offre une autonomie de plus de 370 km selon le cycle WLTP. Son moteur électrique développe une puissance maximale de 170 ch et un couple de 310 Nm. L’Elroq 60 dispose d’une batterie de 63 kWh (59 kWh nets) et une autonomie de plus de 400 km. Son moteur développe 204 ch et 310 Nm de couple. Les deux variantes atteignent une vitesse maximale de 160 km/h.

Le Skoda Elroq 85 est disponible avec un ou deux moteurs électriques, ce qui est fait une quatre roues motrices. Les deux variantes les plus puissantes de l’Elroq disposent de la plus grande batterie, avec une capacité de 82 kWh (77 kWh nets). Dans l’Elroq 85, elle est associée à un moteur arrière de 285 ch en puissance de crête qui délivre un couple maximum de 545 Nm.

L’Elroq 85X est équipée d’un moteur électrique supplémentaire sur l’essieu avant. Les deux versions atteignent une vitesse maximale de 180 km/h. L’Elroq 85 possède l’une des autonomies maximales les plus longues de sa catégorie, avec plus de 560 kilomètres selon le cycle WLTP.

Avec des vitesses de charge allant jusqu’à 175 kW, la batterie de 82 kWh des deux variantes 85 peut être rechargée de 10 à 80 % en 28 minutes dans les stations de charge rapide en courant continu. Pour les modèles Elroq 50 et Elroq 60, qui prennent en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 145 kW et 165 kW respectivement, le même processus prend 25 minutes.

Tous les modèles sont compatibles en 11 kW en courant alternatif. Un système de pré-conditionnement est également de la partie pour préparer la batterie à la recharge et gagner du temps.

Moins de 30 000 euros avec le bonus

En France, la gamme du Skoda Elroq sera divisée en quatre niveaux, à savoir « City », « Element », « Clever » et « Plus ». Les prix débutent à 33 300 euros, hors bonus, pour le modèle de base avec la petite batterie, ce qui fait tomber le prix à 29 300 euros en 2024 (et sans doute 30 300 euros en 2025, quand le bonus aura été raboté de 1 000 euros).

Il faudra compter 36 620 euros pour la version 60, et à partir de 42 270 euros pour le modèle 85. Tous les Skoda Elroq sont éligibles au bonus écologique, car ils seront fabriqués en Europe, et aucune version ne dépasse les 47 000 euros. Les commandes ouvriront à partir du 2 octobre 2024.