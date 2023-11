Où commander la PS5 Slim au meilleur prix ? Les ventes ont démarré !

Voilà, la PS5 Slim est disponible. Voici où commander la PlayStation 5 Slim au meilleur prix.

La PS5 Slim, une version plus fine et moderne de la célèbre console de Sony, commence ses ventes dès 10 h. C’est une bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo, car même si c’est un produit récent, il y a déjà des occasions d’économiser un peu sur son achat. Cela rend cette nouvelle console plus accessible.

Où précommander la PlayStation 5 Slim ?

La PlayStation 5 Slim Standard est annoncée à 549,99 euros tandis que l’édition Digital est à 449,99 euros, soit les mêmes prix que les modèles classiques.

Sony a communiqué officiellement la date de sortie de la PlayStation 5 Slim, fixée au vendredi 24 novembre 2023, mais certains marchands ont déjà partagé des opérations promotionnelles sur les précommandes, tels que la Fnac. Du 24 au 27 novembre, pour l’achat d’une console avec un accessoire ou un jeu, l’enseigne française offre 10 % du montant en carte-cadeau. Il y a aussi du stock chez Cdiscount, également en version Digital. C’est aussi le cas chez Amazon, en variante Digital aussi.

Et la PS5 Fat ?

Le lancement de la PS5 Slim s’accompagne d’un déstockage de l’ancien modèle. Au lieu de 449 euros habituellement, la PlayStation 5 Digital Edition est disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

Celui-ci reste plus intéressant pour le moment que la nouvelle version, les différences ne justifiant pas la différence de prix actuelle. Voici les meilleures offres disponibles actuellement sur la PS5 première du nom :

Il y a aussi des manettes PS5. À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount.

Que doit-on attendre des PlayStation 5 Slim ?

La PS5 Slim, bien que présentée comme une version plus compacte de la console originale, ne réduit en réalité que de 3,2 cm en hauteur et de 700 grammes en poids par rapport à la PS5 standard, restant ainsi plus volumineuse que la PS4 Pro. De plus, son nouveau support, vendu séparément à 29,99 euros, est assez large, nécessitant un espace conséquent pour son placement sur un meuble TV, mais offre une meilleure stabilité que le modèle classique.

Sur le plan des performances, aucune amélioration majeure n’est à noter puisque la PS5 Slim utilise la même puce que la version standard. Des modifications ont été apportées au système de refroidissement, avec des dissipateurs thermiques plus compacts et une plaque arrière réduite. Cependant, des tests menés par le youtubeur Dave Lee révèlent des températures similaires entre les deux modèles, remettant en question l’efficacité énergétique habituellement associée aux versions « Slim ».

Côté stockage, la PS5 Slim a des atouts, notamment un SSD de 1 To, contre 825 Go pour le modèle classique, et un emplacement supplémentaire pour un SSD M.2, permettant une extension du stockage. Un autre avantage est son lecteur de disque amovible et optionnel, permettant d’acheter initialement une version Digital et d’ajouter le lecteur plus tard, bien que cela puisse s’avérer plus coûteux.

Enfin, la PS5 Slim se différencie par sa facilité de réparation. Plus ouverte à la personnalisation que son prédécesseur, elle est facilement démontable, que ce soit pour le remplacement du lecteur de disque, l’ajout d’un SSD ou l’accès au système de refroidissement et à la carte mère. Cela offre aux bricoleurs la possibilité d’effectuer des réparations à moindre coût.

Afin de découvrir les autres offres sur les consoles en général, nous vous conseillons de consulter notre sélection spéciale gaming des offres pour le Black Friday, ou notre guide d'achat dédié aux jeux vidéo.

