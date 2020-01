Sony : les plus grandes nouveautés de la PS5 n’ont pas encore été dévoilées

Par la voix de son CEO Jim Ryan, Sony annonce que la PlayStation 5 a encore beaucoup de surprises à présenter. Il revient aussi sur le logo de la console, et le lancement de la PS4 au Japon.

Sony était au CES 2020 pour parler de tous ses produits, et notamment de la Vision-S, son prototype de voiture électrique que nous avons pu approcher dans les allées du salon de Las Vegas. La marque prépare aussi ce qui est sans doute son lancement le plus important de l’année, la PlayStation 5. Pour le salon, l’annonce était assez légère puisque l’on a eu droit au logo officiel de la console, tout en originalité.

Ce logo a été présenté par Jim Ryan, le récemment nommé patron de Sony Interactive Entertainment, la division chargée de la PlayStation. Il a répondu aux questions de Business Insider Japon, et en dit un peu plus sur ce lancement.

Les nouveautés de la PlayStation 5

Il a notamment été interrogé sur les nouvelles fonctionnalités qui feront l’identité de la PlayStation 5. Il rappelle notamment ce que Sony a déjà annoncé comme l’intégration d’un stockage SSD permettant « de réduire les temps de chargement à néant », et l’ajout du retour haptique dans la manette et du 3D Audio qui permettront d’améliorer l’immersion.

Pour aller plus loin

Sony PlayStation 5 : de nouvelles photos volées du dev kit et...

Il explique notamment qu’un test de Gran Turismo Sport avec la manette de la PlayStation 5 changerait l’expérience de jeu, grâce aux retours haptiques permettant de sentir au mieux la route.

Surtout, il annonce qu’il y a encore d’autres éléments uniques qui permettront de séparer la PS5 des consoles qui l’ont précédée, avant d’enfoncer le clou : « les plus grandes différences n’ont pas encore été dévoilées ».

Un logo si simple

Jim Ryan a également été interrogé sur les faibles différences entre les logos PS4 et PS5. Il explique que cela a été décidé pour assurer une forme de cohérence entre les produits de la marque PlayStation. Il faut que n’importe qui apercevant le logo se dise « c’est PlayStation ».

On peut avoir l’impression que la marque a choisi la facilité, mais ce choix a le mérite de la clarté. On ne peut pas en dire autant du choix de Microsoft avec la Xbox Series X, qui a dû par la suite expliquer la différence entre le nom de la nouvelle génération, « juste Xbox », et le nom du modèle « Series X ».

Le lancement décalé de la PS4 était une erreur

Dernière information intéressante dans l’interview, Jim Ryan revient sur le lancement de la PS4, et explique que le lancement décalé au Japon était finalement une erreur. Pour rappel, la PlayStation 4 avait été lancée partout dans le monde au mois de novembre 2013, mais le Japon avait dû attendre février 2014 pour mettre les mains sur la console.

Il n’explique pas exactement en quoi cette décision prise à l’époque s’est révélée une erreur. Cela montre en tout cas que Sony ne devrait pas réitérer la même stratégie avec la PS5. Et pour cause, si la Xbox n’est pas l’ombre d’un concurrent important dans ce marché particulier, la marque doit maintenant faire face à un Nintendo plus populaire que jamais.