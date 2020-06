PS5 : les joueurs PS4 ne seront pas abandonnés « avant plusieurs années »

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, s'est exprimé au sujet de la PS5 et promet pour autant que les joueurs de la PlayStation 4 ne seront pas abandonnés pour autant à sa sortie, et ce pendant plusieurs années.

Les joueurs attendent avec impatience de découvrir les derniers détails des consoles next-gen. Si Microsoft en a déjà dit long sur sa future Xbox Series X, Sony joue encore le mystère et l’on espère en apprendre un peu plus dès cette semaine au cours de la conférence du 4 juin dédiée à la PS5 et à ses jeux. Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment a évoqué le sujet au cours d’une longue interview accordée à Games Industry, révélant ainsi quelques informations intéressantes.

Les joueurs de PS4 ne seront pas abandonnés

Outre quelques détails déjà connus autour de la PS5 et de ses futures fonctionnalités, Jim Ryan a souhaité rassurer les joueurs actuels et ceux qui ne feront pas le grand saut dès la fin d’année 2020, lors de la sortie de la console. En effet, la PlayStation 4 a encore de beaux jours devant elle.

La crise du Covid-19 a démontré que le jeu vidéo est un loisir important pour un grand nombre de personnes et Sony possède une communauté particulièrement forte autour de sa marque. Ryan explique donc avoir « réalisé il y a quelques mois que nous allions devoir consacrer beaucoup plus de temps à la communauté PS4 que nous ne l’avions prévu, car cette communauté, avec tous les autres dans le monde, était confinée ». Avec l’effort apporté sur la stabilité du réseau et les sorties prochaines de jeux importants comme The Last of Us II ou Ghost of Tsushima, les joueurs n’ont pas été délaissés cette année, malgré les efforts déployés autour du lancement de la PlayStation 5.

Et cela n’est pas fini. « Nous avons toujours senti que nous avions la responsabilité de servir cette communauté [PS4] pendant plusieurs années après le lancement de PS5 et que cela représentait une énorme opportunité commerciale pour nous », précise-t-il, avant de rajouter que cela représente plus de 100 millions de consoles dans le monde et que même si 15 ou 25 millions des utilisateurs passent à la génération suivante, « cela représente toujours un très grand nombre de personnes avec des PS4 ».

Autant dire que les serveurs seront toujours maintenus, et que des jeux devraient continuer à voir le jour sur la console de 2013.

Un gap générationnel

Pour autant, Sony compte bien adopter une politique différente de son principal concurrent, Microsoft. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé que la Xbox Series X ne bénéficierait pas de jeux exclusifs à la plateforme pendant un moment, mais plutôt des versions optimisées, profitant des améliorations techniques de la console.

De son côté, la PS5 aura bel et bien ses propres jeux exclusifs et Jim Ryan le rappelle : « nous croyons aux générations, et qu’il s’agisse de la manette DualSense, de l’audio 3D, des multiples façons d’utiliser le SSD… nous pensons qu’il est temps de donner à la communauté PlayStation quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui ne peut vraiment être apprécié que sur PS5 ».

Avec la PS5, vous en aurez pour votre argent

Ceux qui souhaiteront passer de la PS4 à la PS5 en revanche devraient en avoir pour leur argent. Le président de Sony Interactive Entertainment explique vouloir proposer la meilleure « valeur » possible à sa future console de jeux. Il précise bien que cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un prix bas, mais de toute une chaîne de valeur qui comprend notamment une ludothèque variée, profonde, à divers prix, mais aussi des fonctionnalités marquantes.

Il ne fait aucun doute que 2020 est bel et bien une année charnière pour les joueurs et pour l’industrie vidéoludique et Sony comme Microsoft redoublent d’efforts pour le prouver, à grand renfort de sorties médiatiques. Mais de cette compétition, c’est surtout les gamers qui devraient en ressortir gagnants.