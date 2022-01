TCL veut séduire jeunes et familles avec des tablettes et PC grand public abordables

Avec une flopée de tablettes abordables et son premier PC portable à prix cassé, TCL cible les enfants, étudiants et familles avec une gamme de produits inédite présentée dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2022.

TCL veut ajouter sa patte aux expériences éducatives. Pour ce faire, l’entreprise chinoise va s’armer d’un catalogue flambant neuf de tablettes et PC portables abordables, aussi bien destiné aux familles qu’aux jeunes étudiants et même aux enfants. Ce lot de produits a été présenté au CES 2022 : on fait le point.

TCL NXTPAPER 10s, pour protéger les yeux des jeunes

La tablette TCL NXTPAPER 10s a pour vocation d’épargner vos mirettes en réduisant au maximum possible la lumière bleue émise par l’écran. Pour ce faire, le fabricant est à la fois intervenu sur le matériel et le logiciel de son appareil. Sa dalle, notamment, « utilise 10 couches de protection pour conserver les couleurs naturelles », peut-on lire dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Adressée aux étudiants, la TCL NXTPAPER 10s peut faciliter la prise de notes grâce à son T Pen exclusif. Il est aussi question d’une batterie de 8000 mAh, qui devrait fournir une journée d’autonomie complète avec un usage intensif. Le groupe ne donne pas de précision sur son processeur ou la configuration photo – deux capteurs sont visibles sur les rendus.

La TCL NXTPAPER 10s sera disponible au prix de 249 dollars, d’abord en Chine puis ensuite en Europe dans le courant du mois de février. Elle constituera en tout cas une porte d’entrée financière intéressante pour les jeunes.

TAB 8 4G et TAB 10L, deux tablettes aux prix ridicules

TCL va encore plus loin dans sa stratégie tarifaire agressive avec les TAB 8 4G et TAB 10L. La première a droit à une batterie de 4080 mAh, une connectivité cellulaire intégrée et un tarif famélique de 129 dollars pour un lancement en Europe au premier trimestre 2022.

La seconde préfère miser sur sa taille d’écran de 10,1 pouces pour apporter un meilleur confort de lecture, sans pour autant faire grimper la note finale : comptez 99 dollars, pour une disponibilité sur certains marchés – on ne sait pas lesquels – au premier trimestre 2022.

Malheureusement, TCL ne se montre pas plus bavard quant aux autres informations techniques de ses appareils.

Trois nouvelles tablettes pour les enfants

TKEE MINI, MID (avec connectivité 4G) et MAX : voici le nom des trois nouvelles tablettes TCL pour enfants. L’idée étant d’apporter une expérience éducative grâce à un design d’interface qualifié d’intuitif.

Une coque a été intégrée pour les protéger des chutes, alors qu’un stylo TKEE est livré de série pour écrire dessus ou dessiner. La MINI coûtera 89 dollars, la MID 119 dollars et la MAX 149 dollars. Lancement au premier trimestre 2022 sur certains marchés uniquement.

TCL BOOK 14 Go, un PC portable tout léger

TCL se lance dans l’aventure des PC portables, avec un tout premier produit répondant au nom de TCL BOOK 14 Go. Ce dernier a été « conçu pour les étudiants et les jeunes professionnels entrant dans le monde du travail ». Ici, l’idée est de proposer un laptop nomade à petit prix, que l’on peut transporter partout grâce à son poids plume.

Ci-dessous, voici les caractéristiques communiquées par la marque chinoise :

Châssis : métallique

Épaisseur : 13,95 mm

Poids : 1,3 kg

Écran : 14,1 pouces

Connectivité : 4G LTE

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7c

Autonomie : 12 h

Le TCL BOOK 14 Go sera lancé dans divers marchés au deuxième trimestre 2022 au prix de 349 dollars.

