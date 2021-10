Tesla Model Y : découvrez en vidéo le nouveau SUV électrique face à la Model 3

Frandroid a pu tester la Tesla Model Y, le nouveau SUV compact et électrique du constructeur californien. Pour l’occasion, nous avons publié une vidéo comparative en la confrontant à la Tesla Model 3. Vous êtes prêts ? On accroche sa ceinture, et on se laisse aller.

La toute fin du mois d’août a été marquée par les premières livraisons françaises de la Tesla Model Y, plus de deux ans après son intronisation officielle. Pour tenir ses promesses, le fabricant américain a fait venir les modèles de sa Gigafactory Shanghai, en attendant la mise en route opérationnelle de son site berlinois.

Avec une rubrique de tests de voitures électriques déjà bien fournie, Frandroid ne pouvait rater l’occasion d’essayer ce nouveau SUV compact. Et pour l’occasion, nous avons mis les petits plats dans les grands en termes de couverture médiatique : un test écrit était évidemment de la partie, tout comme un comparatif écrit opposant la Mode Y à la Model 3.

En compagnie d’un spécialiste Tesla

Cerise sur le gâteau : une vidéo spéciale a également été réalisée, en compagnie de Bob Jouy, rédacteur et spécialiste Tesla chez Frandroid qui a apporté avec lui sa Tesla Model 3 (nippée d’un joli bleu). Une aubaine parfaite pour confronter les deux stars du catalogue du constructeur.

Confort, espace, habitabilité, design, puissance, autonomie, visibilité, agréments de conduite : nous avons passé en revue les principales différences qui les opposent, mais aussi leurs points communs — et il y en a. Une vidéo à consommer sans modération pour profiter de la très belle réalisation signée Arnaud Gelineau et Anthony Wonner.

N’hésitez pas à nous dire dans la rubrique commentaires si, à l’avenir, vous souhaitez voir d’autres vidéos de voitures électriques publiées sur notre chaîne YouTube.