Tesla Model 3 et Model Y : quelles sont les nouveautés attendues en 2022 ?

Une nouvelle année rime souvent avec de nouvelles améliorations sur les véhicules de Tesla. Pour 2022, nous faisons donc le tour de ce qui est confirmé, déjà en production, mais aussi des quelques rumeurs sur l’éventuel futur de la Model Y et de la Model 3.

Les deux voitures électriques les plus populaires de Tesla, les Model 3 et Model Y, vont bénéficier de plusieurs améliorations en 2022, pour le plus grand bonheur des futurs propriétaires. Nous allons vous présenter les différentes nouveautés au programme, avec quelques différences selon la voiture et la version choisie.

Avec désormais un marché français qui reçoit des véhicules fabriqués depuis la Gigafactory de Shanghai (au lieu de l’usine de Fremont en Californie auparavant), les changements sont plus fréquents et plus nombreux qu’avant.

Pour rester sur le devant de la scène des véhicules électriques, Tesla fait le choix d’une amélioration continue de ses différents modèles, au lieu de l’approche plus ordinaire consistant à modifier les lignes de production une fois par an, et ainsi avoir un modèle de voiture qui reste identique pendant une année entière.

Ce choix fait qu’une Tesla Model 3 ou Model Y du mois de février, juin ou octobre ne sera pas nécessairement la même voiture sur bien des points : batterie, équipements intérieurs ou encore moteurs différents, les changements possibles sont nombreux. Nous allons ensemble faire le tour des nouveautés annoncées, confirmées et de celles espérées pour 2022.

Nouvelle année, nouvelles batteries

Depuis le tout début de l’année 2022, Tesla a simplifié sa gamme en uniformisant les batteries utilisées dans ses Model Y et Model 3 en version « Grande Autonomie » et « Performance ». Ces quatre véhicules différents utilisent tous le même pack de batterie fabriqué par LG Chem, d’une capacité de 79 kWh. Auparavant, les packs étaient fournis soit par Panasonic, soit ar LG Chem, et les capacités oscillaient entre 75 et 82 kWh.

Les versions Grande Autonomie de la Tesla Model 3 et Model Y étaient jusqu’alors équipées d’une batterie d’environ 75 kWh. Le Tesla Model 3 Performance était quant à elle dotée d’une batterie de 82 kWh. Ceci explique les récents changements sur l’autonomie au cycle WLTP des différents modèles, avec notamment une augmentation de 6 % affichée pour la Tesla Model Y Grande Autonomie.

Mais les modèles les plus onéreux du constructeur ne sont pas les seuls à bénéficier d’une nouvelle batterie. En effet, la moins chère des Tesla, la Model 3 Propulsion, se voit désormais dotée d’un accumulateur de 60 kWh fournie par le fabricant chinois CATL.

Cette batterie diffère des autres par sa composition chimique : il s’agit d’une batterie LFP (Lithium – Fer – Phosphate), contre des batteries NMC (Nickel – Manganèse – Cobalt) fabriquées par LG Chem et intégrées sur les autres versions.

Une Model 3 de base toujours meilleure

La plus populaire des Tesla, anciennement « Model 3 Standard Plus » et désormais plus simplement « Model 3 », n’en finit pas de s’améliorer. Pour 2022, s’invitera une batterie de 60 kWh (contre autour de 55 kWh auparavant) offrant une autonomie WLTP de 510 kilomètres lorsqu’elle est équipée des jantes de 18 pouces. Avec le bonus écologique actuel, cette configuration est disponible à partir de 37 800 euros, et les équipements de confort inclus sont toujours plus nombreux.

En effet, que ce soit au niveau du volant chauffant ou des sièges arrière chauffants, l’option payante pour activer ces équipements a disparu, et pour cause : tout cela est désormais inclus avec les nouvelles Tesla Model 3 Propulsion. Ce n’était certes qu’une option à quelques centaines d’euros, mais il est toujours agréable de savoir qu’il n’y aura plus besoin de mettre la main à la poche pour en profiter.

Des changements sous le capot

Outre les changements sur la Tesla Model 3 Propulsion, toutes les versions de Model 3 et Model Y bénéficient d’un nouveau processeur pour piloter le système d’infodivertissement, fabriqué par AMD. Les bénéfices sont triples selon Tesla : meilleur taux de rafraîchissement de l’écran, vitesses de téléchargement (Wi-Fi et 4G) améliorées et temps de chargement des applications réduits.

Les quelques retours d’expérience indiquent en effet que la navigation sur l’écran central est grandement améliorée — lorsque le navigateur web est utilisé. Cela se ressent aussi en mode théâtre, en utilisant YouTube ou Netflix par exemple. Tesla a confirmé a ses employés qu’une mise à niveau des anciens véhicules vers le nouveau processeur AMD n’était malheureusement pas au programme.

La batterie basse tension est désormais une batterie Lithium-ion, ce qui ne change rien pour l’utilisateur final. Mais elle sera plus simple à remplacer que l’ancienne batterie 12 Volts plomb-acide, facilitant ainsi les éventuelles demandes d’entretien qui pourraient être faites en cas de défaillance.

Enfin, les essuie-glaces sont désormais équipés de résistances chauffantes, ce qui permet de faire fondre le givre ou la glace qui se seraient accumulés après quelques heures passées à l’extérieur lorsque la voiture est stationnée. Ceci ravira sans doute ceux vivant dans des climats très froids ou ayant un véhicule qui stationne à l’extérieur.

Une Model Y qui arrivera de Berlin

Tout ce qui a été rappelé plus haut concerne les véhicules qui sont fabriqués à la Gigafactory de Shanghai, à destination de l’Europe et de l’Asie, mais aussi ceux qui sortiront de l’usine de Fremont en Californie. Pour le moment, aucune voiture livrée aux clients finaux est issue de la nouvelle Gigafactory de Berlin, en Allemagne. Mais ça ne saurait tarder.

Pour les premières Tesla Model Y fabriquées en Allemagne, en plus des nouveautés énoncées ci-dessus, quelques améliorations sont encore attendues. Tout d’abord, la construction globale de la Model Y fabriquée à Berlin différera des autres, en ce sens où le châssis devrait être repensé au niveau de son assemblage, où seules deux pièces (avant et arrière) devraient s’assembler pour former le châssis final.

En outre, et c’est sans doute ce qui sera le plus attendu, le pack de batterie devrait être différent car composé des fameuses cellules au format 4680. Sauf dans un premier temps, les premiers modèles construits se contenteront des cellules 2170, comme l’a confirmé Tesla dans son bilan financier annuel.

Les cellules 4680 pourrait cependant arriver dans un second temps, selon les capacités de production et la confiance qu’aura Tesla dans ces nouvelles cellules.

Enfin, si l’on en croit les multiples interventions d’Elon Musk à ce sujet, l’atelier de peinture de la Gigafactory de Berlin devrait être « révolutionnaire », et proposer des coloris finaux légèrement différents de ceux que l’on connaît aujourd’hui (Noir, Blanc, Gris, Rouge et bleu uniquement à ce jour).

Conclusion

Si les vaisseaux amiraux que sont les Tesla Model S et Model X ne sont toujours pas revenues en Europe (les ventes ont cessé à l’hiver 2020), Tesla continue toutefois de mettre les bouchées doubles pour rendre ses Model 3 et Model Y toujours plus attrayantes. Avec les récents changements, et ceux annoncés avec la montée en puissance de l’usine de Berlin, nul doute que le millésime 2022 ravira toujours plus de clients.

Quelques rumeurs auxquelles il convient de ne pas accorder trop de crédit annoncent même des changements encore plus radicaux pour les mois à venir. Certains parlent en effet notamment de sièges ventilés, ce qui reste aujourd’hui réservé aux Tesla Model X et Model S uniquement, de l’arrivée d’Apple Music ou encore d’un « Tesla Store » où l’on retrouverait des applications à télécharger sur l’écran central du véhicule.

Seul l’avenir nous dira si certaines de ces rumeurs sont vraies.

