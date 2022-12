Tesla Model S Plaid : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

Le surpuissant bolide de Tesla peut-il traverser le pays sans encombre ? C’est ce que nous vérifions aujourd’hui avec la Tesla Model S Plaid qui part à l’assaut de nos grands trajets de référence. Quelles différences peut-on mettre en lumière avec la version moins performante ? Réponse dans ce dossier.

Si la Tesla Model S ou la Mercedes EQS sont bel et bien des références dans l’exercice des grands trajets, qu’en est-il du véhicule de série le plus puissant de la planète ? C’est l’heure de vérité pour la Tesla Model S Plaid, qui part à l’assaut de nos deux parcours type.

Dans ce dossier, nous appliquons les règles classiques, à savoir : le départ se fera à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 % et le véhicule devra rouler aux vitesses limites. Après un rappel des caractéristiques et des promesses du véhicule, nous les confronterons à la réalité des grands voyages, toujours sur nos deux parcours de référence (530 et 850 kilomètres).

Plus bas, vous retrouverez les tableaux récapitulatifs, spécifiant à la fois la durée du trajet, le temps de recharge, mais aussi le coût associé à ces trajets. De cette manière, vous pourrez comparer en un clin d’œil les différents véhicules que nous avons déjà soumis à cet exercice.

Les caractéristiques de la Tesla Model S Plaid

Si la Tesla Model S Plaid est surtout mise en avant pour ses performances de supercar (après tout, elle est propulsée de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et affiche une vitesse maximale de 322 km/h), elle gagne à être connue pour son aisance à parcourir de longues distances. En effet, son autonomie WLTP de 600 kilomètres associée à sa puissance de charge maximale de 250 kW font de la Tesla Model S Plaid un véhicule largement capable de tailler la route.

Tesla n’hésite pas à vanter les mérites de la Model S Plaid sur son site, en rappelant que le bolide de 1 020 chevaux est doté de trois moteurs, et que le 400 mètres départ arrêté est réalisé en 9,23 secondes. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un tout autre aspect, qui est son autonomie.

Le réseau de Superchargeurs Tesla permet à la Model S Plaid de naviguer partout en Europe, mais nous ne nous limiterons à aucun réseau, selon ce qui est le plus pratique et le plus rapide. Comme toujours, A Better Route Planner sera utilisé pour planifier les itinéraires, avec la consommation de référence par défaut.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un même pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage le prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 95 kWh de la Tesla Model S Plaid représentent alors 16 euros. Nous prendrons en compte ce coût lorsqu’il faudra faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simulera des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres). Le trajet d’hiver, quant à lui, débutera à Caen et se terminera à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celsius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante et arrivée à destination à 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Moins de 15 minutes de charge pour 530 kilomètres

Si l’autonomie WLTP de la Tesla Model S Plaid atteint 600 kilomètres, cela ne sera pas possible de parcourir cette distance sur autoroute aux vitesses légales. En effet, sur les 530 kilomètres qui séparent Orléans d’Arcachon, un arrêt à la case recharge est nécessaire.

Dans notre exemple, c’est au Superchargeur Tesla de Saintes, pour une durée de 14 minutes et un coût associé de 30 euros. La durée totale du trajet est ainsi de 4 heures et 52 minutes.

La consommation moyenne prévue pour ce trajet est de 217 Wh/km, ce qui donne peu ou prou une autonomie de 440 kilomètres pour la Tesla Model S Plaid, du moins dans ces conditions. En termes de coûts, et en comptant la charge à domicile de départ, le total est de 46 euros pour ce trajet d’été.

Une facilité déconcertante pour voyager en hiver

Si certains véhicules électriques accusent le coup en hiver à cause d’une consommation qui s’envole et d’une puissance de charge moindre, cela ne semble pas du tout être le cas de la Tesla Model S Plaid. Il ne lui faut que quatre arrêts de recharge sur le réseau de Superchargeurs Tesla pour atteindre la Haute-Savoie dans les conditions imposées, par 0 degré.

Ce sont au total seulement 42 minutes de charge qui sont nécessaires, avec une durée chaque fois comprise entre 9 et 13 minutes. Autant dire qu’il n’y aura pas de temps pour traîner lors des pauses, si vous souhaitez optimiser la durée.

Ces quatre recharges coûtent environ 88 euros : en ajoutant le coût de la charge de départ à domicile, nous obtenons un total de 104 euros. La consommation, quant à elle, est affichée à 240 Wh/km, soit 11 % de plus qu’en été. Avec cette consommation, l’autonomie de 100 % à 0 % est d’environ 395 kilomètres en conditions hivernales, sur autoroute.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 16 euros) dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min Mercedes-Benz EQS 44 € 14 min 4 h 48 min Tesla Model Y Propulsion 46 € 34 min 5 h 30 min MG MG4 64 kWh 66 € 49 min 5h 39 min Renault Mégane e-tech EV60 67 € 56 min 5h 40 min Kia EV6 77 kWh 56 € 26 min 5 h 07 min Hyundai Kona 64 kWh 61 € 58 min 5 h 47 min Peugeot e-208 73 € 1 h 13 min 6 h 09 min Tesla Model S Plaid 46 € 14 min 4 h 52 min Tesla Model S 34 € 9 min 4 h 47 min Skoda Enyaq iV 80 51 € 27 min 5 h 01 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 58 € 42 min 5 h 19 min Volkswagen ID. Buzz 82 € 48 min 5 h 37 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min Mercedes-Benz EQS 115 € 50 min 8 h 03 min Tesla Model Y Propulsion 120 € 1 h 46 min 9 h 42 min MG MG4 109 - 141 € 2 h 23 min 10 h 02 min Renault Mégane e-tech EV60 104 - 139 € 2 h 12 min 9 h 49 min Kia EV6 77 kWh 143 € 1 h 14 min 8 h 54 min Hyundai Kona 64 kWh 98 - 132 € 2 h 24 min 10 h 01 min Peugeot e-208 168 € 2 h 49 min 10 h 59 min Tesla Model S Plaid 104 € 42 min 8 h 5 min Tesla Model S 88 € 33 min 7 h 55 min Skoda Enyaq iV 80 113 € 1 h 18 min 8 h 33 min Skoda Enyaq iV Coupé 60 118 € 1 h 46 min 9 h 04 min Volkswagen ID. Buzz 182 € 2 h 04 min 9 h 41 min

La Tesla Model S Plaid n’est pas la meilleure, mais presque

La Tesla Model S Plaid n’est pas loin d’être la meilleure voiture en grands trajets, malgré son profil clairement taillé pour les performances. Elle récupère toutefois les grandes caractéristiques de la Model S classique, à savoir un coefficient de pénétration dans l’air très bas et une consommation maîtrisée à haute vitesse.

Bien entendu, mettre le pied au plancher pourra coûter quelques points de pourcentage de batterie, mais ils seront récupérés très rapidement grâce à sa puissance de recharge conséquente.

Sa principale rivale dans l’exercice n’est finalement pas la la Mercedes EQS, mais bel et bien la Tesla Model S de base, qui affiche une consommation inférieure. En termes de temps de trajet, environ 10 minutes seront perdues en hiver pour la version Plaid, ainsi que 5 minutes en été. Les coûts associés sont de 12 euros supplémentaires en été et 16 euros en hiver pour la Model S Plaid face à la version non Plaid.

Les coûts aux 100 kilomètres associés à ces grands trajets sont relativement contenus, grâce notamment au remplissage de batterie de départ à domicile. En effet, avec un trajet d’été situé autour de 8,70 euros aux 100 kilomètres et un trajet d’hiver à 12,20 euros les 100 kilomètres, le surcoût de la Tesla Model S Plaid par rapport à la Tesla Model S n’est que peu significatif.

Qu’on se le dise, les personnes qui accepteront de mettre les quelques 138 990 euros demandés au minimum par Tesla pour acquérir la Tesla Model S Plaid ne tomberont pas de leur chaise pour deux euros de plus tous les 100 kilomètres en grands voyages.

