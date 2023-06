Les bonnes affaires de fin de trimestre de Tesla : pourquoi et comment en profiter

À chaque fin de trimestre, des opportunités intéressantes se présentent si vous êtes à la recherche d'une Tesla. Toutefois, il est nécessaire d'être bien préparé.

La fin de trimestre est traditionnellement une période de remises chez Tesla. La firme de Palo Alto cherche à booster ses ventes avant la clôture de son bilan trimestriel, proposant des réductions de plus en plus importantes sur un nombre croissant de modèles. Cette stratégie marketing, qui n’est pas unique à Tesla, vise à créer un pic d’activité et à écouler les stocks.

Cette fois-ci, sur cette fin de second trimestre 2023, on retrouve donc des modèles comme la Tesla Model 3 Grande Autonomie avec un prix de vente affiché à 41 990 euros (avec le bonus écologique), au lieu des 49 990 euros habituels.

Tesla propose ainsi une remise de plusieurs milliers d’euros sur ce modèle particulier. Les acheteurs intéressés doivent se rendre sur le site de Tesla, dans la section dédiée « Véhicules Disponibles », pour profiter de ces offres. Nous vous recommandons de consulter le site dès le début de la journée, idéalement très tôt, car c’est le moment où les nouveaux véhicules sont généralement ajoutés. Ne laissez pas trop de temps s’écouler avant de prendre une décision, car ces véhicules partent rapidement. N’oubliez pas non plus de vérifier l’emplacement du véhicule que vous convoitez, car il se peut que vous ayez à vous déplacer pour le récupérer.

Comme vous vous en doutez certainement, ces modèles partent vite et peuvent aussi nécessiter de se déplacer un peu plus loin pour en profiter.

Un financement rapide est exigé

Toutefois, une contrainte majeure pour de nombreux acheteurs est l’accès rapide et efficace à un financement pour profiter de ces offres limitées. La capacité à mobiliser rapidement les fonds nécessaires est d’autant plus cruciale dans le contexte économique actuel, où les processus de financement peuvent être plus longs en raison de la pression exercée sur les banques et de leur prudence accrue dans l’octroi de crédits. Les acheteurs potentiels doivent donc préparer leur dossier de financement en amont et être prêts à agir rapidement pour saisir ces opportunités.

Il faut aussi garder à l’esprit que Tesla pourrait proposer de nouvelles remises plus tard dans l’année. En raison des fluctuations de la demande et des défis liés à la chaîne d’approvisionnement, les stocks de véhicules s’accumulent plus rapidement.

Dans ce contexte, les acheteurs potentiels doivent peser le pour et le contre : profiter des réductions actuelles ou prendre le risque d’attendre d’éventuelles offres plus intéressantes à l’avenir.

Une stratégie difficile à suivre

Vous l’aurez compris, la stratégie de Tesla en matière de tarification est très difficile à suivre, et les clients peuvent évidemment s’en plaindre. Imaginez, vous passez commande d’une Tesla Model Y trois semaines avant une baisse des prix d’environ 5 000 euros ? Il y a de quoi l’avoir mauvaise ?

Effectivement, mais n’attendez surtout pas un geste commercial de la part du constructeur, sauf si vous avez vraiment passé une commande les derniers jours avant la baisse. Chez Tesla, il n’y a pas de réseau franchisé, permettant ainsi au constructeur de contrôler ses prix et, par conséquent, de ne jamais appliquer de remise commerciale. Le prix affiché sur le site internet, où toutes les informations sont disponibles et où le processus d’achat se fait, est celui que vous paierez.

Est-ce le moment de craquer ?

Si vous vous demandez si c’est le moment de craquer, difficile de vous donner une réponse claire. En effet, on attend des nouvelles concernant divers sujets, dont le Hardware 4.

Actuellement, aucune caméra n’est présente au niveau du pare-chocs avant — et c’est d’ailleurs un problème en l’absence de capteurs ultrasoniques —, et seule une caméra est située au centre du pare-chocs arrière, au-dessus de la plaque d’immatriculation. Cela ne signifie pas pour autant que les Tesla Model 3 et Model Y actuelles sont mauvaises, loin de là : avec la baisse de prix du début d’année, elles sont d’ailleurs considérées comme l’un des meilleur rapport prix / prestations du marché de l’électrique. En ajoutant ces remises temporaires, ces offres sont intéressantes.

Néanmoins, avec les délais très courts actuellement, il est probablement intéressant d’attendre si vous n’êtes pas pressés. Les nouveaux modèles pourront vraisemblablement être vendus au prix actuel, et le prix des Model 3 et Y d’aujourd’hui sur le marché d’occasion chutera inévitablement. Cela permettra de faire de bonnes affaires, à n’en pas douter.



