Tesla Model Y : enfin le retour du radar ? Ce document chinois officiel sème le doute

Une nouvelle variante de la Tesla Model Y est en cours d'homologation en Chine. Si les dimensions sont inchangées et qu'il ne s'agit pour le moment pas de la version Highland, le radar pointe le bout de son nez. Tesla ferait-il marche arrière ?

En 2023, une Tesla Model Y n’a plus de radar, ni de capteurs à ultrasons presque partout dans le monde. Si ces retraits sont loins de faire plaisir aux clients et aux propriétaires, force est de constater que compte-tenu des chiffres de ventes du constructeur, les acheteurs sont toujours au rendez-vous.

Cependant, une nouvelle demande d’homologation en Chine vient d’être rendue publique, en listant le radar comme une option sur la Tesla Model Y. Doit-on s’attendre à voir cet élément important revenir sur le SUV électrique de la firme américaine ?

Plus de radars depuis longtemps, mais Tesla Vision n’est toujours pas satisfaisant

Cela fait désormais plus de deux ans aux USA et 18 mois en Europe que Tesla a abandonné le radar sur ses véhicules. L’autopilot ne se repose aujourd’hui plus que sur les caméras pour se repérer, et cette solution baptisée Tesla Vision ne donne pas entière satisfaction.

Beaucoup constatent d’ailleurs des régressions sur les assistances à la conduite, et espèrent un retournement de veste d’Elon Musk sur l’abandon du radar. Les dernières nouvelles venues de Chine pourraient contenter ceux qui attendent le retour du radar sur les Tesla, en particulier la Model Y.

Le catalogue des véhicules autorisés à êtres vendus sur le territoire chinois vient d’être publié, et une nouvelle variante de Tesla Model Y y figure. Plus précisément, il s’agit d’une Tesla Model Y équipée d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) fabriquée par CATL avec un seul moteur de 220 kW.

Jusque-là, rien de nouveau, puisque ce sont les caractéristiques techniques de la Tesla Model Y Propulsion. Cependant, la nouveauté vient du fait que l’on trouve non seulement de possibles feux antibrouillards à l’avant, et un radar en option. Ces deux équipements n’existent pour le moment pas sur la Tesla Model Y Propulsion.

Cette mise à jour dans le catalogue des véhicules homologués intervient deux semaines après la mise en ligne d’une version mise à jour de la Tesla Model Y sur le configurateur chinois. Pour le moment, en Europe, nous avons toujours l’ancienne version de la Tesla Model Y disponible à la commande.

La fin d’année risque d’être intéressante, avec peut-être enfin la Tesla Model Y Highland que beaucoup attendent. D’ici là, les nouvelles versions livrées en Chine pourront potentiellement bénéficier d’un radar en option.