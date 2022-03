Xbox Cloud Gaming sur Steam Deck : Microsoft file une astuce pour en profiter

Microsoft explique qu'il est possible de profiter du Xbox Cloud Gaming (avec un abonnement Game Pass Ultimate) sur le Steam Deck et détaille même la marche à suivre. On retient surtout qu'il faut passer par une version bêta du navigateur Edge.

Le Steam Deck a attiré l’attention avec son concept séducteur

. Après tout, il s’agit d’un PC portable sous Linux dédié aux jeux vidéo et qui prend le format d’une Nintendo Switch. Et bonne nouvelle, Microsoft annonce officiellement que son service Xbox Cloud Gaming sera accessible sur la console de Valve — au travers d’un abonnement Game Pass Ultimate évidemment.

Toutefois, il y a une méthode particulière que la firme de Redmond présente dans un post partagé sur Reddit. En réalité, pour jouir du cloud gaming de Xbox sur le Steam Deck, il faut passer par la version bêta du navigateur Edge pensée pour cet appareil.

Un processus encore un peu laborieux

Une page support sur le site Microsoft

explique pas à pas les étapes assez fastidieuses à suivre. Grosso modo, il faut installer Edge dans l’environnement de bureau Linux et ensuite créer un raccourci vers le navigateur dans l’interface Steam. Microsoft précise aussi qu’il est possible de personnaliser le look du raccourci en question pour qu’il se fonde bien dans votre bibliothèque de jeux.

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC — Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022

Espérons qu’à l’avenir, le processus sera plus simple. Au passage, rappelons qu’il est également possible d’installer Windows 10 sur le Steam Deck grâce à des pilotes récemment dévoilés par Valve. Le Xbox Cloud Gaming fonctionne aussi dans ce cas de figure.

