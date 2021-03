Vivo X60, X60 Pro et X60 Pro+ : main dans la main avec Zeiss pour un lancement international

Plus tôt dans l'année, Vivo faisait savoir qu'il pourrait compter sur l'aide du spécialiste allemand des optiques et de l'imagerie Zeiss pour la conception de la partie photo/vidéo de ses futurs smartphones. On vient d'apprendre que les Vivo X60 seront commercialisés dans le monde, y compris en Europe.

Nous connaissions déjà les Vivo X60 et Vivo X60 Pro (Plus), nous savons qu’ils sont désormais prévus pour le marché international. Ce sont les flagships de la marque Vivo qui prépare des lancements de nombreux pays autour du monde.

Les Vivo X60, Vivo X60 Pro et X60 Pro+ : une gamme complète

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, la gamme X60 est composée de trois smartphones qui partagent le même design ainsi quelques caractéristiques similaires.

Modèle VIVO X60 VIVO X60 Pro VIVO X60 Pro+ Ecran 6,56" FHD+

E3 AMOLED

120 Hz

HDR10+ 6,56" FHD+

AMOLED

120 Hz

240 Hz (échantillonnage)

HDR10+ 6,56" FHD+

AMOLED

120 Hz

240 Hz (échantillonnage)

HDR10+ SoC Qualcomm

Snapdragon 870 Qualcomm

Snapdragon 870 Qualcomm

Snapdragon 888 RAM et stockage 8 Go + 128 Go

12 Go + 256 Go 12 Go + 256 Go 12 Go + 256 Go Batterie 4 300 mAh

Charge rapide : 33W 4 200 mAh

Charge rapide : 33 W 4 200 mAh

Charge rapide : 55 W Caméras à l'arrière 48 MP f/1.79

13 MP f/2.2 (ultra grand-angle)

120° FoV

13 MP f/2.46 (portrait) 48 MP f/1.48 primary

(Gimbal stabilisation 2.0,

OIS + EIS)

13 MP f/2.2 (ultra grand-angle), 120°

13 MP f/2.46 (portrait) 50 MP ISOCELL GN1

(OIS + EIS)

48 MP f/2.2 (ultra grand-angle)

(Gimbal statilisation 2.0,

114° FoV)

32 MP f/2.08 portrait

8 MP f/3.4 (periscope)

(5x optique, 60x zoom hybride) Caméra à l'avant 32 MP 32 MP 32 MP

Le Vivo X60 est un smartphone polyvalent qui satisfera presque tout le monde. Il est livré avec un Snapdragon 870, le même SoC que vous trouverez dans le OnePlus 9R tout juste annoncé. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,56 pouces en définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

On retrouve également un module à l’arrière avec quatre caméras, dont une caméra principale de 48 mégapixels et deux caméras de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle et le mode portrait. Il existe évidemment différentes configurations, dont une, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’une charge rapide de 33 W associée à une batterie avec une capacité de 4300 mAh.

Le Vivo X60 Pro possède la même configuration à quelques exceptions près : l’écran devrait un poil meilleur avec un taux d’échantillonnage plus élevé, il s’agit du nombre de fois qu’un écran tactile recherche une entrée tactile par seconde. Il faut évidemment que ce taux soit égal ou soit plus élevé que le taux de rafraichissement de l’écran. Il a également davantage de mémoire vive et de stockage.

Le Vivo X60 Pro+ est le très haut de gamme avec un SoC Snapdragon 888, la plus puissante puce ARM de Qualcomm actuellement. La différence importante entre ces modèles est surtout liée aux caméras à l’arrière.

Les optiques sont signées Karl Zeiss

Si vous regardez attentivement les visuels, un des arguments de ce smartphone est le système de caméra estampillé par la marque Zeiss. C’est simple, les optiques sont signées Karl Zeiss. Un grand nom à l’image de Leica avec Huawei et plus récemment Hasselblad avec OnePlus. Zeiss n’a pas à son premier partenariat avec un fabricant de smartphones, les smartphones Nokia ont été plusieurs fois estampillés Zeiss par le passé.

Comme tous les précédents partenariats, nombreux sont les utilisateurs à s’interroger sur les relations qui unissent vraiment deux entreprises comme celles-ci. C’est une collaboration, a priori, à la fois sur le matériel, le logiciel, mais aussi les lentilles.

Pour aller plus loin

Qui est Zeiss, le spécialiste qui améliore les photos sur smartphone ?

Concernant la partie photographie, le plus intéressant reste évidemment la version X60 Pro Plus livré avec la caméra 50 mégapixels Samsung ISOCELL GN1. C’est le même appareil photo principal qui devrait être fourni avec le très attendu Mi 11 Ultra, ce capteur devrait offrir une sensibilité à la lumière élevée ainsi qu’une mise au point automatique très rapide. Sur le papier, tout est très impressionnant.

Le X60 Pro+ possède également un objectif périscope 5x, ce qui est dans la droite lignée de ce que propose Oppo, Samsung ou encore Huawei.

Pas encore d’officialisation en France, mais ça ne va pas tarder

Nous n’avons pas encore eu d’officialisation d’une sortie en France, néanmoins cela ne va pas tarder. Le Vivo X60, par exemple, devrait coûter 799 euros.