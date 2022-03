Volkswagen ID.3 en location longue durée à 229 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

La Volkswagen ID.3 est le modèle électrique phare de la firme allemande, au même titre que l'est la Golf pour les versions thermiques. Après un début de carrière plombé par les problèmes logiciels, l'ID.3 semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. La marque propose d'ailleurs en ce moment une offre intéressante à partir de 229 €/mois. Mais est-elle vraiment si intéressante que ça ?

L’année dernière, dans l’Hexagone, il s’est vendu pas moins de 162 000 voitures électriques, soit une hausse de 45,6 % par rapport à 2020. L’année 2022 devrait être encore plus faste pour l’électrique, avec de plus en plus de véhicules sur le marché et un bonus écologique toujours de la partie, même si le barème est amené à évoluer.

Le podium des voitures électriques vendues en France l’année dernière était composé de la Peugeot e-208 en troisième position avec 17 858 immatriculations, derrière la Renault Zoé (23 573) et la Tesla Model 3 (24 911).

La Volkswagen ID.3 occupe la huitième position des voitures branchées les plus vendues en France l’année dernière. Les débuts de la compacte allemande furent assez compliqués, avec notamment de nombreux problèmes logiciels. Des problèmes aujourd’hui en partie résolus. Si vous êtes tenté par l’achat d’une VE et que cette ID.3 vous fait de l’œil, Volkswagen propose une offre de financement plutôt intéressante.

Votre conseiller commercial vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment en LLD ou LOA : la location longue durée et la location avec option d’achat. Pour différencier les deux, c’est simple, vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles à des tarifs mensualisés qui sont psychologiquement plus accessibles. En regardant de plus près ces offres, plusieurs conditions sont à respecter. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché et placardé sur Internet et sur tous les canaux de communication passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule.

Et aujourd’hui, après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, du MG ZS EV à 99 €/mois, de la Peugeot e-208 à 149 €/mois, de la Renault Mégane E-Tech à 248 €/mois, nous allons nous intéresser à la Volkswagen ID.3 à 229 €/mois.

Quel est le modèle de Volkswagen ID.3 proposé au tarif de 229 €/mois ?

Pour cette somme, vous aurez le droit au seul modèle d’ID.3 actuellement disponible au catalogue à l’heure où nous écrivons ces lignes. Volkswagen a drastiquement réduit sa gamme en France, en laissant simplement la version qui rencontrait le plus de succès. Il s’agit d’une ID.3 Pro Performance Active avec une batterie de 58 kWh et un moteur électrique d’une puissance de 204 chevaux. La finition Active intègre, de série, les quelques équipements cités ci-dessous :

Sellerie en tissu, Art Velours et similicuir ;

Sièges avant et volant en cuir chauffants ;

Écran central de 10″ avec Système Navigation « Discover Pro » ;

Chargeur à induction et « App-Connect » sans fil ;

Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) ;

ID.Light avec commande vocale ;

Système d’aide au stationnement avant et arrière « Park Pilot » ;

Vitres arrière surteintées.

La couleur de base pour bénéficier de l’offre est bien terne puisqu’il s’agit d’une teinte bi-ton « Gris Lunaire Noir Uni ». Si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.



Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Volkswagen ID.3 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 kilomètres maximum. Le site indique que l’offre à 229 €/mois est soumise à un apport de 12 500 euros. Cet apport ne comprend pas la déduction du bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022. Le bonus est déduit de l’apport. Ainsi, celui-ci tombera à 6500 euros.

À cela, il y a aussi la prime à la conversion de 2500 euros pour la mise en rebut d’un ancien véhicule. De ce fait, le premier loyer tombe donc à 4000 euros. Avec votre LLD, Volkswagen intègre l’extension de garantie obligatoire sur trois ans.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Volkswagen ID.3 ?

Sur trois ans de location, avec apport, votre Volkswagen ID.3 vous coûtera 12 244 euros sans l’entretien, mais avec l’extension de garantie sur la durée de la location. Volkswagen affiche son ID.3 à partir de 44 680 euros sur son site, bonus écologique de 6000 euros non déduit. Cela nous donne au final une voiture affichée au prix catalogue à 38 680 euros.

La firme allemande inclue, de base, une remise de 1 500 euros acquise d’entrée de jeu pour la reprise d’un ancien véhicule, ce qui ramène le prix à 37 180 euros, sans compter la prime à la conversion de 2500 euros, pour une facture finale s’élevant à 34 680 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 35,3 % du prix de votre voiture. C’est peu élevé globalement et cela correspond à la dépréciation d’une voiture neuve après environ trois ans d’utilisation. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra obligatoirement le rendre à la fin de la location.

Attention aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession. Si vous reprenez un véhicule chez votre concessionnaire après votre LLD, il sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Volkswagen ID.3 ?

Grâce à une valeur résiduelle plutôt élevée, les mensualités sont assez basses pour une voiture affichée à près de 45 000 euros. Avec 204 chevaux sous le capot et une batterie de 58 kWh octroyant jusqu’à 415 km d’autonomie, l’ID.3 est une compacte électrique plutôt polyvalente, mais qui souffrira toujours d’un réseau de recharge pas encore assez dense pour de longs trajets.

L’apport est bien absorbé par les aides gouvernementales, ce qui permet de réduire drastiquement la première facture et les mensualités. Comme énoncé plus haut, à 229 €/mois, c’est plutôt une bonne affaire, tout en sachant qu’une Tesla Model 3, sa principale concurrente, débute à des mensualités environ 100 euros plus chères. Néanmoins, les prestations ne sont pas forcément les mêmes.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Renault Mégane E-Tech ?

La Volkswagen ID.3 est une voiture sortie un peu à la « va-vite » et a souffert à ses débuts de nombreux petits problèmes, notamment concernant les logiciels. Aujourd’hui, la majeure partie de ces soucis sont résolus, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a quelques défauts qui ne peuvent pas être corrigés aussi simplement qu’avec une mise à jour. Parmi les principaux griefs, il y a l’ergonomie et les finitions à l’intérieur, clairement pas au niveau de ce que nous avais habitué la marque.

L’inconvénient de cette offre, c’est qu’elle est soumise à la mise en rebut d’un ancien véhicule pour être éligible à la prime à la conversion de 2500 euros. Les clients n’ayant pas d’ancien véhicule à restituer ne seront donc pas concernés par cette offre.

