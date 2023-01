Pourquoi certaines voitures électriques neuves auront moins d’autonomie en hiver

Après l'Audi Q4 e-tron, c'est au tour de la Volkswagen ID.4 de faire l'impasse sur la pompe à chaleur. Un choix de la part de la marque allemande, qui subit encore de plein fouet la pénurie de semi-conducteurs.

Va-t-on un jour s’en sortir définitivement ? Depuis près de trois ans déjà, l’industrie automobile est fortement pénalisée par une importante pénurie de semi-conducteurs, causée par l’épidémie de Covid-19 et les confinements successifs. En effet, de nombreuses usines avaient alors été fermées, mettant en pause la production des composants pourtant indispensables à la fabrication de voitures. Si aujourd’hui, la situation s’est légèrement améliorée, les constructeurs subissent toujours cette pénurie, qui pourrait prendre fin en 2024 selon certains spécialistes.

Une option en suspens

Résultat, les délais de production des voitures neuves s’allongent, alors que ceux-ci sont directement affectés par le manque de semi-conducteurs. Ceux-ci sont omniprésents dans les véhicules, que ce soit pour les écrans et tous les systèmes électroniques, jusqu’aux sièges chauffants. À tel point que certains constructeurs avaient même fermé leurs usines au plus fort de la crise, comme le groupe Volkswagen qui avait mis sur pause la production de ses ID.3 et ID.4 ainsi que de la Cupra Born dans son site de Zwickau.

Aujourd’hui, la situation s’est légèrement améliorée, alors que le marché automobile commence à reprendre des couleurs également. Mais tout n’est pas encore revenu à la normale. Les marques doivent alors faire des choix et supprimer certaines options temporairement de leur catalogue, afin de réduire les délais d’attente pour les clients. Et parmi celles qui ont été retirées de la vente, on peut notamment citer la pompe à chaleur.

Chez Audi par exemple, celle-ci n’est pour l’heure plus du tout disponible sur le Q4 e-tron depuis quelques jours dans le monde entier. En France, la marque précise que ce dispositif ne peut plus être commandé pour une durée indéterminée. Mais le SUV aux anneaux n’est pas le seul concerné, puisque désormais c’est également au tour de la Volkswagen ID.4, comme l’affirme le site Drive Tesla. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil au configurateur pour se rendre compte que la pompe à chaleur n’est tout simplement plus proposée. Les autres voitures électriques de Volkswagen semblent également concernées.

Nous avons pu contacter Volkswagen France, qui nous donne quelques détails supplémentaires, nous expliquant alors que certaines options ralentissent grandement les délais de production. Et afin de satisfaire au mieux les clients, Volkswagen module certaines options sur les véhicules afin d’en assurer la production dans les meilleurs délais, et l’option pompe à chaleur en fait partie.

Quel impact pour les clients ?

Tout porte à croire que la pompe à chaleur sera remplacée par un système de chauffage à résistance classique, comme c’est le cas sur l’Audi Q4 e-tron. Mais alors, qu’est ce que cela changera concrètement pour les clients ? Si un mail émanant de la marque allemande et relayé par Drive Tesla Canada affirmait que l’absence de ce système n’aurait aucun impact sur l’autonomie, rien n’est moins sûr.

En effet, la pompe à chaleur est justement conçue pour optimiser la consommation des voitures électriques. Pour cela, ce dispositif utilise l’air froid ambiant pour le transformer en air chaud, en utilisant les calories contenues dans ce dernier. Il est également possible de faire l’inverse en été, en utilisant le même fonctionnement. Précisons que même sans l’option pompe à chaleur, la voiture est dotée d’un compresseur pour la climatisation en été qui joue le même rôle. C’est donc en hiver qu’une différence sur l’autonomie se fera ressentir.

Ainsi, cette option, proposée sur de nombreux modèles dont la nouvelle DS 3 E-Tense restylée, la Renault Mégane E-Tech ou encore la Kia EV6 permet de réduire 3 à 4 fois la consommation par rapport à un chauffage classique. En effet, il ne faut alors que 500 watts en moyenne pour faire fonctionner la pompe à chaleur, contre 2 000 à 3 000 pour un système à résistances.

Logiquement, cela se répercute donc sur la consommation du véhicule, et sur son autonomie. Et si cela ne se voit pas dans les données annoncées par les constructeurs, c’est parce que les tests d’homologation pour le cycle WLTP se font sans utiliser le chauffage ni la climatisation. Le but étant de ne pas faire entrer en compte la gestion de la température.

Pour rappel, la Volkswagen ID.4 revendique une autonomie comprise entre 345 et 520 kilomètres selon la version. Si rien n’a encore été confirmé par la marque, les ID.3 et ID.5 devrait également être concernée par l’indisponibilité de la pompe à chaleur, alors que celle-ci n’est pas visible non plus dans le configurateur.

Il est également possible que cette pénurie de pompes à chaleur touchent d’autres constructeurs. Faites donc bien attention, si vous êtes en train d’acheter une voiture neuve, avec une pompe à chaleur, à bien confirmer la présence de celle-ci à la commande et lors de la réception de la voiture.

