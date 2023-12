Volkswagen revoit totalement un pan de sa stratégie sur les voitures électriques avec cette décision

Volkswagen fait volte-face et a décidé de revenir aux boutons physiques dans ses prochaines voitures électriques. Une très bonne nouvelle, qui devrait rendre la vie plus facile pour les conducteurs, alors que ces derniers seraient plus sûrs pour la conduite.

Si vous suivez quelque peu l’actualité automobile et que vous avez vu l’intérieur des dernières voitures lancées sur le marché, vous avez sans doute remarqué une chose : tout est de plus en plus épuré. Finis les gros boutons, place aux écrans qui intègrent désormais toutes les commandes et aux touches tactiles. Mais si cela est peut-être plus beau à regarder, ce n’est pas vraiment pratique.

Un retour en arrière

On pense par exemple à la nouvelle Peugeot e-3008, que nous avions récemment pu découvrir et qui se passe de quasiment tous les boutons. Mais la firme au lion n’est pas la seule, puisque c’est aussi évidemment le cas de Tesla et notamment de sa nouvelle Model 3 que nous avions découvert lors du dernier salon de Munich. Et Volkswagen a aussi succombé à cette tendance avec ses derniers modèles ID.

Or, cela ne plaît pas vraiment aux clients, qui ont parfois du mal à s’y retrouver. Et même l’ancien designer en chef d’Apple affirmait que le tout-tactile n’était pas une bonne solution dans les voitures. Une idée confirmée par une étude menée en Suède, qui pointait du doigt la dangerosité des écrans tactiles, obligeant à quitter trop longtemps la route des yeux. Bref, les boutons physiques ont encore de beaux jours devant eux.

Et justement, Volkswagen a décidé d’opérer un petit retour en arrière, pour le plus grand plaisir des clients. Après avoir admis l’an dernier que sa partie logicielle était à la ramasse et manquait de praticité, le constructeur avait promis de faire des efforts. Elle annonçait en effet qu’elle rendrait les intérieurs de ses futures voitures plus pratiques à utiliser. Et voilà que cela avance tout doucement.

Et pour cause, le concept Volkswagen ID.2all dévoile un poste de conduite moderne qui signe le retour des touches physiques. Certes, elles ne sont pas nombreuses mais suffisantes pour améliorer l’expérience du conducteur. Interrogé par le site britannique Autocar, le designer intérieur Darius Watola souligne que les clients européens sont friands des boutons physiques.

Plus facile et toujours très techno

D’ailleurs, quelques mois plus tôt, le patron de Volkswagen, Thomas Schäffer affirmait que l’approche axée sur les écrans tactiles a causé beaucoup de dommages à la marque. Le retour en arrière était donc inévitable pour le constructeur, en proie à de nombreuses difficultés avec sa division électrique ID. À tel point que la production a même dû être interrompue et que des licenciements sont prévus l’an prochain.

Sans surprise, le poste de conduite du concept ID.2all devrait être quasiment identique à celui de la version de série. Il sera logiquement repris par la déclinaison SUV, qui verra le jour un peu plus tard et qui a déjà été annoncé quelques jours plus tôt. Le constructeur veut aussi revoir intégralement le design de ses voitures électriques, qui serait à l’origine des ventes décevantes, même si la firme reste numéro 3 mondial.

Mais Volkswagen n’est pas le seul à revenir aux bases et à l’essentiel. C’est également le cas de Skoda, qui a dévoilé cet été le poste de conduite de ses futurs Kodiaq et Superb. Et ce dernier, qui sera quasiment le même sur le SUV et la berline signe aussi le retour des vrais boutons physiques, avec cependant une touche de modernité grâce aux commandes intelligentes.

Reste désormais à savoir si cette solution sera aussi proposée sur les prochaines voitures électriques de Volkswagen. Ce qui n’est évidemment pas à exclure, puisque les marques du groupe partagent beaucoup d’éléments technologiques.