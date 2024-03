La voiture électrique à 20 000 € de Volkswagen prend du retard

Si Volkswagen a déjà annoncé sa voiture électrique abordable, l'ID.2, il a aussi pour projet de lancer une voiture encore moins chère, sous la barre des 20 000 euros. Mais cette dernière tarde à voir le jour, et le constructeur ne semble pas être bien pressé pour le moment.

Volkswagen fait partie des constructeurs généralistes qui possèdent l’un des catalogues électriques les plus étoffés. La firme propose un large choix de modèles, de l’ID.3 à l’ID. Buzz en passant par la nouvelle ID.7 et sa version Tourer récemment dévoilée.

Une voiture abordable qui se fait attendre

Mais ce n’est pas tout, puisque l’entreprise reste numéro 3 mondial de l’électrique et qu’elle veut reprendre du poil de la bête. Cette dernière avait dévoilé l’an dernier un vaste plan d’attaque, et avait également annoncé l’arrivée de modèles plus abordables. Parmi eux, l’ID.2, déjà teasée avec un concept ainsi qu’une auto encore moins chère, connue sous le nom d’ID.1. Cette dernière avait été confirmée à demi-mot l’an dernier.

Puis, en novembre, la firme avait reparlé d’elle, expliquant qu’elle n’arrivera pas tout de suite. Enfin, au mois de janvier, nous apprenions que la citadine électrique pourrait en fait remplacer la e-Up! et qu’elle héritera de son patronyme. Depuis, silence radio. Mais où en est-on du développement de cette petite voiture, alors que la concurrence se fait de plus en plus pressante ? Car la très attendue ID.1 devra faire face aux Citroën ë-C3 et autres Renault 5 E-Tech déjà dévoilées.

En fait, il semblerait que Volkswagen ne soit pas bien pressé de lancer sa petite voiture électrique, comme l’explique l’agence britannique Reuters. La firme allemande, qui vient de dévoiler ses ID.3 et ID.7 GTX n’est en fait même pas encore décidé en ce qui concerne le lancement de son ID.1/e-Up !. Le patron de la marque, Thomas Schaefer a en effet laissé entendre que cette entrée de gamme devrait arriver aux alentours de l’année 2027, soit pas avant trois ans.

Avant cela, Volkswagen a déjà un programme bien chargé, avec l’arrivée de l’ID.2 à moins de 25 000 euros, qui arrivera en 2026. Puis, la version SUV, déjà annoncée via un teaser devrait suivre, de même qu’un petit SUV. Une nouvelle version de l’ID.4 verra aussi le jour, et il ne faut pas oublier non plus les deux SUV électriques conçus en partenariat avec Xpeng. Ces derniers pourraient aussi arriver d’ici à deux ans environ.

Pas pour tout de suite

Au total, ce ne sont pas moins de 11 modèles qui verront le jour au cours des prochaines années. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, la voiture d’entrée de gamme ne semble pas faire partie des priorités de la marque. Et cela s’explique sans doute par le fait que ce segment n’est pas du tout rentable et risque de coûter cher à Volkswagen, déjà en difficulté. Le but est de faire en sorte de réduire les coûts de développement.

À ce sujet, le PDG de la firme explique ne pas vouloir exclure l’idée de nouer des partenariats avec d’autres acteurs du secteur. Il se murmure que Volkswagen pourrait notamment s’associer avec Renault, qui travaille sur sa future Twingo électrique à moins de 20 000 euros également. Les deux voitures pourraient donc partager une plateforme commune afin de réduire les frais et augmenter les marges. Une alliance plus approfondie avec Xpeng est-elle envisageable ? Rien n’est à écarter.

Les journalistes de Numerama nous expliquent aussi que le constructeur pourrait nouer un partenariat avec le groupe SAIC, qui possède notamment MG. S’associer avec une marque chinoise pourrait alors être plus judicieux pour l’entreprise, notamment en termes de coûts. Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette voiture, qui devrait aussi rivaliser avec la future Fiat Panda électrique, entre autres.

Elle devrait logiquement embarquer une toute petite batterie et faire l’impasse sur certaines technologies. Reste à savoir si elle sera éligible au bonus écologique, ce qui sera uniquement le cas si elle est bien produite en Allemagne et non en Chine, comme c’est le cas de la Dacia Spring.