La Volkswagen électrique à moins de 20 000 € semble être un véritable casse-tête

Plus d'un an après avoir été confirmée, la Volkswagen ID.1 se fait encore attendre. Et il vaudra mieux faire preuve de patience, car elle n'est pas encore prête à être commercialisée. La marque envisage d'ailleurs plusieurs scénarios concernant la stratégie de production à adopter, afin de bien conserver un prix sous les 20 000 euros.

Avec sa gamme allant de l’ID.3 à l’ID.7, récemment étoffée d’une version Tourer de cette dernière, Volkswagen est l’une des marques les plus actives sur l’électrification. Et elle ne compte bien sûr pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire.

Encore un peu de patience

C’est ainsi qu’elle vient juste de lever le voile sur son ID. 3 GTX et son ID.7 portant le même badge et dotées de motorisations plus sportives. Mais ce n’est pas tout, puisque le constructeur travaille aussi au lancement de modèles plus abordables, comme l’ID.2, attendue à moins de 25 000 euros. Plus tard, une autre voiture encore moins chère sera aussi lancée, connue sous le nom d’ID.1.

Cependant, elle pourrait en fait reprendre l’appellation e-Up !. Cette dernière avait été confirmée à demi-mot par Volkswagen en 2023, et avait donné de ses nouvelles au mois de novembre. Il y a quelques jours, nous avions reparlé de la citadine électrique à moins de 20 000 euros, qui tarde à voir le jour. Au risque de se laisser dépasser par ses rivales, de plus en plus nombreuses sur le marché, avec notamment les nouvelles Renault 5 E-Tech (dont une version à 25 000 euros hors bonus sera lancée en 2025) et autres Citroën ë-C3.

Selon le patron de la marque, l’ID.1 n’arrivera pas avant trois ans. Et à vrai dire, elle ne serait pas du tout prête, puisque la stratégie concernant cette nouvelle venue ne serait même pas encore vraiment décidée. C’est ce qu’explique le dirigeant, relayé par le site allemand Spiegel. Il souligne que quatre équipes sont en train de travailler sur des propositions pour la citadine électrique et que rien ne serait encore arrêté pour le moment.

La conception de la Volkswagen ID.1 et son lieu de production n’auraient pas encore été décidés, alors que le constructeur avait un temps évoqué l’Inde. Un choix économique, qui permet de profiter d’une main-d’œuvre peu chère, et qui rendrait donc possible un prix aussi bas, sous la barre des 20 000 euros. Mais rien n’a donc encore été confirmé et aucune décision n’a été prise pour le moment.

Plusieurs stratégies envisagées

Pas moins de quatre scénarios seraient à l’étude pour le moment, car le constructeur ne sait pas encore avec précision comment faire pour afficher un tarif aussi bas. Ce dernier envisage même de collaborer avec une autre marque, afin de partager une plateforme commune. Renault aurait notamment été cité, puisque la firme travaille aussi au développement d’une citadine sous sa R5 E-Tech. Celle-ci a été annoncée avec le concept Twingo Legend.

Thomas Schaffer, le patron de Volkswagen estimerait pouvoir y arriver seul, sans l’aide d’aucun partenaire. Cependant, le site américain Electrive souligne qu’une coopération serait de plus en plus probable. Ce qui permettrait à l’entreprise de proposer une voiture abordable sans trop dépenser en développement, et ainsi augmenter sa marge. Ce qui est nécessaire, alors que le constructeur a dévoilé un vaste plan pour rebondir après une année difficile.

Le principal défi pour la firme sera aussi de rendre cette voiture abordable et rentable, grâce au choix des batteries. Car on se rappelle que ces dernières représentent environ 40 % du prix des autos électriques. Selon Volkswagen, l’ID.1 devra être produite en très grande quantité pour être réellement intéressante pour la marque et pour pouvoir être affichée à moins de 20 000 euros comme prévu.

Logiquement, elle devrait embarquer un pack utilisant la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), moins chère que la NMC (nickel – manganèse – cobalt). Elle pourrait reposer sur la plateforme AmpR Small (anciennement CMF-BEV) de la future Twingo électrique prévue pour 2025.