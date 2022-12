Wiko cède à HarmonyOS avec un smartphone que l’on a déjà vu

Wiko a annoncé lancer un smartphone en Chine fonctionnant sous HarmonyOS ce 27 décembre. Un modèle qui adopte donc le système d'exploitation développé par Huawei, qui a de grandes ambitions pour son OS. D'ailleurs, ce téléphone Wiko nous fait penser à un autre modèle, puisqu'il reprend les principaux éléments du Huawei Nova 9 SE.

En juillet dernier, Huawei présentait en grande pompe HarmonyOS 3, la dernière version de son système d’exploitation avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Un OS qui a pour ambition d’être utilisé sur tous les appareils : smartphones, tablettes tactiles, PC, téléviseurs, etc. De quoi se positionner en concurrent de Google, qui développe la même initiative de son côté, Fuschia.

Si jusqu’à maintenant, seuls des produits de Huawei étaient compatibles, Wiko s’apprête à lancer un smartphone doté d’HarmonyOS. Cependant, il s’agit surtout d’un smartphone Huawei dont la marque a été remplacée par celle de Wiko.

HarmonyOS arrive dans un smartphone Wiko que l’on connaît déjà

Si l’on connaît Wiko en tant que marque française spécialisée dans les téléphones d’entrée de gamme, l’entité est en fait détenu par un industriel chinois, Tinno, qui possède plusieurs autres marques en Europe.

Le modèle présenté n’en est pas vraiment un nouveau puisque le design est similaire à celui du Huawei Nova 9 SE. Mis à part la façade arrière, il s’agit du même téléphone, qui passe toutefois à la 5G. Pour la photo, les deux caméras reprennent ce qu’avaient fait les Huawei Nova 9 et Nova 10, avec un contour doré autour.

Il s’agit d’un capteur photo de 108 Mpx avec une ouverture f/1.9 et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx avec une ouverture de f/2.2. On trouve de plus un capteur de profondeur de 2 Mpx avec une ouverture f/2.2 et un capteur macro de 2 Mpx avec une ouverture f/2.4. Quant à la caméra selfie, il s’agit d’un capteur de 16 Mpx avec une ouverture f/2.2.

Du côté de l’écran, on trouve une dalle de 6,78 pouces LCD avec une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce nouveau smartphone Wiko peut être rechargé à 66 W maximum et a une capacité de stockage de 256 Go. Tout porte à croire que Huawei s’est associé à Wiko pour la mise en marché de ce modèle, mais aussi pour y intégrer son système d’exploitation.

Une sortie en France ? Ce n’est pas prévu

Bien que Wiko toit resté dans le top 5 des vendeurs de smartphones en France l’année dernière, rien n’indique que ce modèle sortira en Xexagone. Pour le moment, seule une date de lancement a été annoncée, la fiche technique n’est pas encore complète et l’on ne connaît pas son prix.

Par ailleurs, lors d’un entretien accordé à Frandroid, le président de Huawei pour l’Europe de l’Ouest nous avait confirmé qu’HarmonyOS n’était pas prévu pour l’Europe. On ne risque pas d’entendre parler de ce système d’exploitation par chez nous, le marché occidental dépendant davantage de Google ou d’Apple.

