Xiaomi lance un routeur Wi-Fi 6 pour du streaming en 8K et des jeux en VR

Xiaomi a présenté une flopée de nouveaux produits et renforce son écosystème avec un routeur compatible Wi-Fi 6 haut de gamme. Un Xiaomi 10G Router aux airs de vaisseau spatial qui peut aller jusqu'à 10 Gb/s.

Hier, c’était la journée des annonces pour Xiaomi avec la présentation des Xiaomi 13 et 13 Pro, les nouveaux coloris du Mix Fold 2, son mini PC inspiré du Mac mini, la montre connectée Watch S2, les écouteurs Buds 4, l’interface MIUI 14 basée sur Android 13 ou encore l’enceinte sans-fil Sound Pro. Un autre produit a été annoncé : le Xiaomi 10G Router, un routeur Wi-Fi 6 qui peut aller jusqu’à 10 Gb/s.

Un routeur Xiaomi avec de grosses performances pour des usages gourmands

Xiaomi qualifie son nouveau routeur tri-bande de « flagship » et promet des vitesses de transfert théoriques en Wi-Fi 6 allant jusqu’à 10 Gb/s. La marque a pensé ce produit pour des usages plus gourmands, comme le streaming en 8K ou les jeux en réalité virtuelle. Elle a ajouté qu’avec un Xiaomi 13, on peut atteindre une vitesse de 4 Gb/s maximum.

Dans cette machine, on trouve un processeur Qualcomm quatre cœurs IPQ8072A, un amplificateur de signal à 12 canaux, une mémoire vive de 2 Go, quatre ports Ethernet à 2,5 Gb/s, un port Ethernet 10 Gb/s, un port optique 10 Gb/s et un port USB 3.0. De quoi y connecter son serveur NAS et profiter de belles vitesses de téléchargement. Pour refroidir le tout, on trouve à son bord un système de dissipation thermique. Le fabricant note que l’on peut simultanément y connecter plus de 1 000 appareils. Il dispose également d’une fonction de couplage NFC pour se connecter au Xiaomi 10G Router rapidement et facilement.

Ce Xiaomi 10G Router sera vendu à partir du 14 décembre en Chine uniquement — on ne sait pas s’il sera disponible sur d’autres marchés pour le moment — à 1 799 yuans, soit 244 euros selon le cours actuel.

