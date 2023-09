Xiaomi Redmi 12 5G : un nouveau smartphone à prix cassé

Déjà répertorié chez quelques opérateurs français, le Redmi 12 5G a enfin droit à son officialisation en bonne et due forme.

Nous parlions déjà du Xiaomi Redmi 12 5G avant son officialisation, car celui-ci se montrait avant l’heure sur le site de SFR avant d’apparaître également dans les catalogues d’autres opérateurs et e-commerçants. Un peu plus d’une semaine après, le smartphone est dûment officialisé par le biais d’un communiqué envoyé par la marque.

NB. Cet article publié initialement le 23 août a été mis à jour avec les informations désormais confirmées par Xiaomi.

Un Xiaomi Redmi 12 5G intéressant sur le papier

Le Xiaomi Redmi 12 5G pourrait bien se vendre grâce à quelques arguments à mettre en avant. Pour un prix abordable, il est doté, comme son nom l’indique, d’une compatibilité avec le réseau 5G. Il s’équipe aussi d’un écran LCD de 6,79 pouces en Full HD+ et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. La dalle est protégée par du Gorilla Glass 3.

Il jouit d’une protection IP53 qui garantit une résistance à la pluie (mais pas une étanchéité totale). Le Redmi 12 5G dispose aussi d’un double appareil photo à l’arrière avec un capteur principal de 50 Mpx.

Le téléphone s’appuie aussi sur une batterie de 5000 mAh promettant jusqu’à deux jours d’autonomie rechargeable en 18 W. Le stockage interne s’élève à 128 Go. Quant à la puce, comptez sur un Snapdragon 4 Gen 2, accompagné de 4 Go de RAM.

Prix et date de sortie du Redmi 12 5G

Enfin, concernant le prix, le Xiaomi Redmi 12 5G s’affiche au prix conseillé de 219 euros et il est d’ores et déjà disponible. Vous le trouverez en noir, bleu ou argent. Notez au passage que le Redmi Note 12 et le Redmi Note 12 5G peuvent se trouver dans la même gamme de prix avec de meilleures caractéristiques.

