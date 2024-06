Le Xiaomi Redmi 13 se lance en France : 200 euros pour un smartphone qui n’a pas froid aux yeux

Le Xiaomi Redmi 13 est annoncé pour la France au prix de 199 euros. Il sera lancé dans le courant du mois de juin avec un capteur de 108 Mpx et un écran de 90 Hz.

Xiaomi a lancé le Redmi 13 en France. Au programme, un smartphone à tout juste moins de 200 euros. Dans son communiqué, la marque met d’emblée en avant les qualités principales du téléphone.

Préparez-vous donc à un capteur photo principal de 108 Mpx, un écran 90 Hz et une finition en verre pour le dos de l’écran afin d’avoir un petit côté raffiné.

Esthétiquement, le Xiaomi Redmi 13 ressemble à beaucoup d’autres modèles de la très étoffée gamme Redmi. Bords plats et écran plat sont au programme. La dalle propose d’ailleurs une diagonale de 6,79 pouces pour un affichage Full HD+ et une luminosité maximale promise à 550 nits. En outre, le taux de rafraîchissement adaptatif promet de s’ajuster intelligemment entre 30 et 90 Hz selon le contenu affiché.

Pour la durabilité, une protection Gorilla Glass est évoquée dans le communiqué, mais sans livrer plus de détails. Sachez aussi que le Xiaomi Redmi 13 est certifié IP53. Il résiste donc aux projections d’eau jusque dans une certaine mesure, mais ne promet pas d’être étanche. Continuons sur quelques détails pratiques : le poids du smartphone est annoncé à 205 grammes pour des dimensions de 168,6 x 76,28 x 8,3 mm.

Batterie, capteurs photo et puce du Xiaomi Redmi 13

Qui dit Redmi, dit généralement grosse autonomie. Sur le Xiaomi Redmi 13, on se retrouve avec une batterie de 5030 mAh pour assurer l’endurance du produit. Celle-ci s’accompagne d’une charge de 33 W. La marque promet les 100 % d’énergie en restant 62 minutes. Attention, il est précisé que « l’adaptateur électrique n’est disponible que dans certains pays et certaines régions. L’adaptateur d’alimentation et le câble de données sont vendus séparément ».

À l’arrière, on trouve deux caméras. On a donc le fameux capteur de 108 Mpx de 1/1,67 pouce (f/1,75). Xiaomi promet notamment que, grâce à celui-ci, vous pouvez faire des zooms x3 de grande qualité. L’autre capteur a une définition de 2 Mpx et sert au mode macro. En façade, les selfies sont assurés par une caméra de 13 Mpx (f/2,45).

Le Xiaomi Redmi 13 est animé par une puce de MediaTek, l’Helio G91-Ultra. Le SoC est associé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage dans sa configuration française. Avec une carte microSD, vous pourrez pousser jusqu’à 1 To. Côté interface, on retrouve la solution maison de Xiaomi, HyperOS.

Prix et date de sortie

Le Xiaomi Redmi 13 sera commercialisé en France à partir du 18 juin. Comptez un tarif annoncé à partir de 199 euros.