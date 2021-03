Mi Vacuum Pro : l’aspirateur robot de Xiaomi passe aux caméras avec un système de reconnaissance 3D

Xiaomi a annoncé, mercredi, le nouveau Xiaomi Mi Vacuum Pro, un aspirateur robot qui arrivera sur le marché avec certaines fonctionnalités qui le rendent intéressant comme une caméra ToF et une caméra RVB.

Lors de son méga événement étalé sur plusieurs jours, Xiaomi a fait d’importantes annonces. On a pu y découvrir le Mi 11 Ultra, le Mi Laptop Pro, le Xiaomi Mi Mix Fold, ainsi que le Mi 11i, les Mi 11 Lite, le Mi Smart Projector 2, le Mi Smart Band 6, un chargeur sans fil capable de charger 3 appareils à la fois ou encore un routeur Wi-Fi 6. La marque a également annoncé un investissement de 10 milliards de dollars dans la voiture électrique.

Ce mercredi, c’était notamment au tour de la maison connectée d’être à l’honneur, avec un nouvel aspirateur robot : le Xiaomi Mi Vacuum Pro. Il vient compléter la gamme existante de robots avec quelques nouveautés intéressantes.

Xiaomi passe aux caméras

L’année dernière, nous avons testé le Roborock S6 MaxV. Avec ses deux caméras et une puce ARM Qualcomm APQ8053 (Snapdragon), il est capable d’identifier les objets qui traînent par terre, de les éviter et de nous prévenir. Cela le rend plus intelligent que les autres aspirateurs robots. Cette année, Xiaomi s’est inspiré fortement de Roborock. Pour rappel, les deux marques sont très proches, Xiaomi est un des investisseurs de Roborock.

Le Xiaomi Mi Vacuum Pro possède, lui, un système de reconnaissance composé de deux caméras binoculaires : l’une avec un capteur de profondeur 3D ToF et une autre avec une caméra RVB. Cette dernière utilise la technologie X-CrossAI pour la vision artificielle, un système qui est chargé d’analyser l’environnement pour détecter d’éventuels obstacles.

Toutes les informations collectées par ces caméras sont traitées par un SoC quadricœur supporté par un GPU et une puce NPU, comme sur nos smartphones. Cela améliorer la détection et la cartographie, en plus du système de navigation laser LDS classique. Dans les démonstrations dévoilées en vidéo par Xiaomi, on a ainsi pu observer l’aspirateur robot contourner les pieds d’une chaise ou un tapis sans avoir à le toucher. Il garde ses distances.

Le Mii Vacuum Pro dispose également d’un système de détection de sol plus efficace qui lui permet de différencier du parquet et du carrelage pour mieux utiliser la fonction de nettoyage adéquate, une fonction également disponible sur la plupart des aspirateurs robots concurrents.

Le Xiaomi Robot Vacuum Pro intègre une batterie de 5 200 mAh, ce qui permettrait d’aspirer sur une surface de 250 mètres carrés. Xiaomi a également vanté sa puissance d’aspiration, 4 000 pascals. Il a été annoncé à environ 390 euros HT en Chine (2 999 yuans) et il n’est prévu que sur son marché domestique pour le moment.