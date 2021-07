Le casque à réduction de bruit active de Sennheiser est à moitié prix

Si vous cherchez un casque Bluetooth doté d'une bonne qualité audio avec de la réduction de bruit active, la Fnac et Darty ont ce qu'il vous faut avec le Sennheiser HD 458BT. Au prix de départ de 199 euros, il est en ce moment proposé à 99 euros, soit 50 % de réduction.

Que ce soit sur un casque audio ou une paire d’écouteurs, la réduction de bruit active est idéale pour profiter de sa musique en toute tranquillité. Si cette technologie est assez onéreuse, elle devient plus abordable aujourd’hui et passe sous la barre de 100 euros à la Fnac ainsi que chez Darty qui proposent le Sennheiser HD 458BT à moins de 50 % pendant les soldes d’été.

Les points forts du Sennheiser HD 458BT

Un casque confortable

La réduction de bruit active

La prise en charge avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX “low latency”

L’autonomie généreuse de 30 heures environ

Habituellement proposé à 199,99 euros, avec les soldes le casque Sennheiser HD 458BT est désormais à moitié prix à la Fnac et chez Darty.

Un casque minimaliste et confortable

Considéré comme un casque milieu de gamme, ce HD 458BT a la particularité d’offrir un design réussi avec son châssis en plastique noir et ses légères touches de rouge. Ce casque circum-aural propose une bonne isolation passive avec ses coussinets confortables en similicuir. La marque allemande propose un casque léger et pliable pour qu’il soit encore plus facile à transporter au quotidien. De plus le casque s’accompagne d’une sacoche de rangement pour le protéger un minimum lorsqu’il est dans un sac ou une valise.

Faites le silence autour de vous

L’isolation passive est accompagnée d’une réduction de bruit active. Cette dernière est possible grâce à la présence de deux microphones, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants. Cette réduction n’arrivera naturellement pas au niveau des Bose Headphones 700 et Sony WH-1000xM3, mais pour ce prix plutôt abordable, on pardonnera cette différence, et fera largement le travail pour vous offrir une bonne expérience le temps d’écouter votre artiste favori. Grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond notamment en train ou en avion – il s’active avec un simple bouton On sur l’oreillette droite.

Un bon rendu sonore et une batterie longue durée

Côté audio, le 458BT offre un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 32 mm de diamètre à chacun des deux écouteurs. De plus, le son est assuré par la prise en charge de codecs sans fil de haute qualité, notamment AAC et AptX, avec AptX Low Latency pour que le signal audio reste parfaitement synchronisé. L’application de Sennheiser Smart Control (disponible pour les appareils Apple et Android) vous permettra de personnaliser votre expérience sonore.

Quant à l’autonomie proposée sur ce casque, elle est d’environ 30 heures. Cela sera sans doute moins, surtout si la réduction de bruit activée. Comptez plutôt sur une vingtaine d’heures, ce qui est déjà suffisant dans la très grande majorité des cas. S’il n’y a plus de batterie, vous pourrez toujours l’utiliser en filaire via le câble fourni. Le casque se recharge via USB C et dispose d’un micro pour prendre les appels et discuter avec votre assistant vocal préféré.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.