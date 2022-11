Sony et Honda vont mettre une PS5 dans leurs futures voitures électriques

En juin dernier, Sony et Honda annonçaient la création de leur co-entreprise, Sony Honda Mobility. Celle-ci portera sur la création de voitures électriques, conçues comme de véritables consoles de jeu sur roues. Les prochains véhicules seront notamment équipés de la plateforme de la PlayStation 5.

On le sait, la voiture devient aujourd’hui de plus en plus technologique et connectée. Aides à la conduite, dispositifs de conduite semi-autonome de niveau 2 voire 3 en Europe et en France depuis quelques mois ou encore systèmes d’info-divertissement toujours avancés, sans parler de la reconnaissance vocale de plus en plus intuitive.

À tel point que les constructeurs traditionnels s’associent désormais aux grands noms de la tech comme Google ou encore Amazon. C’est d’ailleurs notamment le cas de Honda, qui a créé une joint-venture en juin dernier avec Sony, afin de concevoir de futures voitures électriques.

Concentré de technologies

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur le premier modèle issu de cette collaboration, alors qu’il ne devrait pas voir le jour avant 2025. Reste à savoir si cette voiture s’inspirera du concept Vision-S 02 dévoilé en janvier dernier, alors que rien n’avait été annoncé quant à sa commercialisation. Ce que l’on sait en revanche, c’est que les prochaines autos développées par Sony Honda Mobility seront de véritables concentrés de technologies.

Comme l’explique le très sérieux Financial Times, l’entreprise prévoit de se démarquer de ses concurrents, et notamment de Tesla en faisait la part belle au divertissement dans ses voitures. Izumi Kawanish, en charge de la division IA chez Sony a en effet déclaré que « Sony propose des contenus, des services et des technologies de divertissement qui font bouger les gens. Nous adaptons ces actifs à la mobilité, et c’est notre force face à Tesla« .

Il ajoute en effet que « Tesla ne fournit aucun service de contenu« . En effet, si Elon Musk annonçait en septembre dernier se rendre à Palo Alto en Californie pour tester l’intégration de Steam dans ses véhicules, rien n’a avancé depuis. Pourtant, la marque basée à Austin, au Texas est tout à fait en mesure de proposer des jeux vidéos dans ses voitures, alors que ses Model S et Model X embarquent 10 TFlops de puissance graphique et utilisent l’architecture l’architecture RDNA 2, comparable aux Xbox One et PlayStation 5.

De quoi permettre de supporter des jeux vidéo AAA nécessitant beaucoup de ressources, grâce à la puce AMD Ryzen équipant désormais ses véhicules. Mais pour l’heure, rien, hormis quelques petits jeux peu gourmands présents dans les écrans tactiles des voitures de la marque.

Consoles sur roues

Les futures voitures de la co-entreprise entre Honda et Sony devraient donc être conçues autour du divertissement, profitant alors de l’expertise de cette dernière dans le domaine. Toujours selon Izumi Kawanishi, l’intégration de la plateforme de la PS5 dans les prochaines voitures de la firme serait d’ailleurs « technologiquement possible ».

Mais au lieu d’installer le logiciel après la fabrication des véhicules, ceux-ci seront alors conçus autour de cette plateforme, afin de donner la priorité au contenu. Ainsi, les voitures de Sony Honda Mobility deviendront de véritables consoles de jeu sur roues, concurrençant alors Tesla qui alors est la seule marque à proposer des jeux vidéo intégrés. Sauf si l’on tient compte de BMW, avec son récent partenariat autour des jeux-vidéos.

Peu le savent toutefois, mais l’actuelle Honda E est déjà équipée d’une prise de courant de 230 V et d’une entrée HDMI, permettant de brancher une console de jeu de salon.

Mais si Honda et Sony se démènent autant pour rendre leurs futures voitures aussi divertissantes, c’est avant tout car les deux entreprises travaillent également activement au développement d’un véhicule totalement autonome. Car comme le précise Kawanishi, il faut que l’auto soit en mesure de conduire seule si les occupants veulent réellement pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités d’info-divertissement.

La solution est donc tout simplement la conduite autonome. Si beaucoup de marques, à commencer par Tesla avec son FSD (full self-driving) y croient, d’autres ont en revanche changé de stratégie, à l’image de Ford. La firme a en effet mis sur pause le développement de la conduite 100 % autonome, stoppant alors sa collaboration avec Argo AI, jeune entreprise dans laquelle elle investissait depuis 2014.

