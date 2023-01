Jaguar I-Pace : sa nouvelle version n’en est pas vraiment une, la Tesla Model X le remercie

Cinq ans après son lancement, le Jaguar I-Pace profite d'un léger restylage. Mais la voiture électrique, rivale du Tesla Model X déçoit un peu avec des évolutions très discrètes, tandis que la mécanique ne bouge pas.

Si la plupart des constructeurs proposent aujourd’hui plusieurs modèles électriques dans leur gamme, afin d’être prêts pour l’échéance de 2035, certains sont encore à la traîne. C’est notamment le cas de Suzuki, qui vient tout juste de dévoiler un concept annonçant sa première électrique pour 2025 ou encore Jaguar. Si la firme propose son I-Pace depuis 2018, c’est pour l’heure le seul modèle équipé de cette motorisation au sein du catalogue. Alors que l’entreprise avait annoncé sa volonté de lancer trois nouveaux SUV électriques d’ici à 2025, il y a encore du chemin à parcourir.

Un léger lifting

D’autant plus que le I-Pace commence à accuser le poids des années et à se laisser distancer par ses rivaux plus modernes que sont notamment les Mercedes EQC, Audi Q4 e-tron et autres Volvo XC40 Recharge, entre autres. De pionnier à son lancement, le SUV électrique est maintenant un peu à la traîne. Heureusement, la firme vient de lui offrir un petit restylage, après celui intervenu en 2020 qui portait notamment sur le système d’info-divertissement.

Cette fois-ci, c’est surtout le design qui a ici été retravaillé. Nous découvrons en effet une nouvelle calandre ainsi que des boucliers redessinés, le tout donnant un air plus épuré au faciès du SUV. Le logo a également été modifié et devient désormais noir et argenté. À l’arrière, on notera que le bouclier prend la couleur de la carrosserie au lieu du noir brillant de la précédente version. Enfin, des jantes de 22 pouces viennent compléter la dotation, de même qu’un petit becquet sur le hayon comme le détaille le communiqué.

Outre les nouvelles teintes de carrosserie et l’arrivée d’un toit panoramique en option, c’est donc à peu près tout. À bord, aucune révolution n’est à noter non plus, alors que la présentation demeure strictement inchangée. Nous retrouvons le grand écran tactile de 10 pouces intégrant le système d’info-divertissement Pivi Pro, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Ce dernier est également équipé de la commande vocale Alexa, qui équipe de nombreuses marques dont BMW, qui va offrir une nouvelle fonctionnalité à ses véhicules.

La navigation What3words est reconduite, de même que Spotify, directement intégré dans l’écran. Ce dernier est toujours associé à un combiné numérique de 12,3 pouces dont le design reste inchangé. On notera également que le système d’info-divertissement du Jaguar I-Pace est compatible avec les mises à jour à distance OTA, comme la Hyundai Ioniq 5, entre autres. Ainsi, il sera possible de profiter de nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin de se rendre en atelier.

Une mécanique inchangée

Si les 470 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP étaient plus qu’honorables à ses débuts, ce chiffre est désormais un peu décevant face aux nouveaux arrivants sur le marché. Pourtant, Jaguar n’a pas jugé utile de l’améliorer, alors que le SUV électrique n’a pas du tout fait évoluer sa batterie, dont la capacité culmine toujours à 90 kWh (84,7 kWh nets). La puissance maximale de charge est affichée à 100 kW, permettant alors de récupérer jusqu’à 127 kilomètres en une quinzaine de minutes sur une borne rapide en courant continu. Il faut compter 8,6 heures pour une recharge complète avec un chargeur 11 kW.

Le Jaguar I-Pace est également équipé de la fonction Low Cost Hours Only, qui permet de programmer la recharge pour qu’elle ne débute que durant les heures creuses. Un moyen de réduire la facture ainsi que les tensions sur le réseau électrique, en branchant son véhicule lorsque celui-ci est le moins sollicité. D’autres entreprises ont également décidé de s’adapter, comme Tesla et Allego, qui incitent les automobilistes à utiliser leurs bornes durant ces horaires, avec des tarifs plus attractifs.

Le SUV est également doté du système de pré-conditionnement, via l’écran tactile ou l’application pour smartphone Jaguar Remote, qui bénéficie également d’une petite mise à jour. En ce qui concerne les performances, rien de bien nouveau sous le soleil pour le SUV britannique. En effet, sa fiche technique ne bouge pas d’un iota, avec ses deux moteurs développant 400 chevaux et 696 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est alors toujours réalisé en 4,8 secondes, pour une vitesse maximale affichée à 200 km/h.

À vrai dire, la seule réelle nouveauté est l’arrivée d’une suspension pneumatique sur la version Sport. Mais celle-ci est malheureusement uniquement réservée au marché britannique et elle ne devrait donc pas faire son arrivée en France. Cependant, le nouvel I-Pace restylé est déjà disponible à la commande, bien que ses tarifs n’aient pas encore été annoncés. Pour rappel, l’actuelle version débute à partir de 93 100 euros.

