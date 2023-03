Comment l’Autocharge permet de recharger plus rapidement et facilement sa voiture électrique

L'entreprise française Electra lance la fonctionnalité Autocharge sur ses bornes de recharge. Celle-ci permet de pouvoir brancher sa voiture sans avoir besoin de s'identifier via une carte ou son smartphone, tout se fait automatiquement. De quoi rendre le processus de recharge encore plus simple et rapide.

Recharger sa voiture électrique peut être un poil complexe, même si trouver une borne devient de plus en plus facile à mesure que le réseau se développe. Ainsi, on se rapproche enfin de l’objectif des 100 000 points de charge promis par le gouvernement pour fin 2021 initialement. À vrai dire, c’est indispensable alors que les ventes s’accélèrent, au point de dépasser celles des diesel.

Encore plus simple

De nombreux acteurs se développent donc en France, comme IECharge, Fastned, Lidl ou encore Allego et Electra. Sans parler de Ionity ou encore des Superchargeurs Tesla, déjà présents depuis plusieurs années déjà sur le territoire. Aujourd’hui, toutes ces entreprises se livrent une bataille acharnée pour séduire le plus de clients possible. Pour cela, elles rivalisent en termes de puissance, mais pas seulement.

L’ajout de nouvelles fonctionnalités est aussi un aspect très important pour se distinguer sur ce marché de plus en plus concurrentiel. Si certaines entreprises comme Nio misent sur l’échange de batterie, d’autres optent pour des solutions plus simples, mais tout aussi pratiques. C’est justement le cas d’Electra, qui annonce l’arrivée d’une toute nouvelle fonctionnalité.

Il s’agit de l’Autocharge, comme l’explique l’entreprise fondée en 2020 dans son communiqué. Cette technologie, de plus en plus répandue est identique au Plug & Charge proposé par certains constructeurs comme Skoda, Cupra, Volkswagen ou encore BMW. Elle permet tout simplement de recharger sa voiture sans avoir besoin de sortir sa carte ou son smartphone pour s’identifier.

La borne reconnaît la voiture automatiquement dès que le câble est branché, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et de passer moins de temps à l’extérieur s’il pleut par exemple. La facturation se fait ensuite de manière automatique dès que le connecteur est replacé sur la borne de recharge.

Un fonctionnement très simple

Identique au système déjà proposé par Fastned, ainsi que Ionity et les Superchargeurs Tesla, la fonction Autocharge d’Electra sera proposée sur l’application de l’entreprise. Un simple clic permet alors de l’activer pour toutes les prochaines recharges. Il n’y a donc plus besoin de sortir sa carte, mais simplement d’avoir enregistré des coordonnées bancaires sur l’application.

Par ailleurs, l’entreprise française a également noué un partenariat avec Apple CarPlay, ce qui permet de pouvoir rechercher les bornes les plus proches de sa localisation. Il est aussi possible de la réserver et d’être guidé jusqu’à cette dernière, directement depuis l’écran de la voiture. Ce système permet de gagner du temps et de s’assurer d’avoir accès à une prise.

Avec l’application Electra, il est également possible d’accéder à des bornes installées dans des lieux fermés comme des parkings d’hôtels par exemple. Il est aussi possible de choisir la durée de chargement et de recevoir une notification lorsque celle-ci est terminée. Ce qui permet de préserver la batterie, mais également de mieux gérer son budget charge, même si celui-ci est généralement moins élevé que des pleins de voitures thermiques.

Le tarif reste quant à lui inchangé, puisqu’il est toujours affiché à 0,40 euro du kWh, pour une puissance qui atteint les 300 kW. Un tarif avantageux, notamment par rapport aux 0,79 euros chez Ionity et aux 0,58 euro entre 16 et 20 heures chez Tesla. Un prix qui chute à 0,52 euros durant les heures creuses. Le moins cher reste toujours Lidl, avec un kWh affiché à 40 centimes pour une puissance 360 kW.

