Pourquoi c’est le bon moment pour acheter une voiture électrique d’occasion

Selon une récente étude menée par LeBonCoin, le prix des voitures électriques d'occasion est en baisse depuis plusieurs mois. Une bonne nouvelle qui va rendre cette motorisation encore plus accessible, d'autant plus que l'offre ne cesse de grandir.

Les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser, alors qu’elles étaient en hausse de 15 % au mois de mai en France, par rapport à la même période l’an dernier. Une belle augmentation, tandis que cette motorisation dépasse désormais le diesel sur le territoire. Cependant, les prix restent encore élevés, ce qui en dissuadent beaucoup de se lancer pour le moment.

Des prix en baisse

En effet, la parité avec les modèles thermiques n’est pas encore d’actualité, et ne le sera sûrement pas avant la fin de la décennie selon Ford. Cependant, les choses commencent à s’améliorer, mais ce seront d’abord les plus petits modèles qui seront concernés au cours des prochaines années. Il est donc impossible pour les ménages ayant un petit budget de rouler en électrique ? Heureusement que non !

Outre le fait que de nouveaux modèles plus abordables arrivent sur le marché, comme la Dacia Spring ou la BYD Seagull, il ne faut pas non plus négliger le marché de l’occasion. Si les voitures électriques y sont encore largement minoritaires, comme l’indique une récente étude menée par LeBonCoin, elles sont tout de même de plus en plus nombreuses.

Le site spécialisé dans la vente en ligne entre particuliers propose actuellement 700 000 annonces de voitures, dont 25 000 pour des modèles électriques. Un chiffre qui peut sembler faible, mais qui a été multiplié par trois par rapport à l’année dernière. Et c’est une très bonne nouvelle, car plus l’offre augmente, plus les prix baissent.

Selon les données du site, il faut actuellement compter 29 590 euros en moyenne pour une voiture électrique, soit une chute d’environ 12 % par rapport au mois de janvier. Mieux encore, la baisse est d’environ 20 % en comparaison avec le mois de septembre 2022, alors que le tarif moyen était établi à 35 514 euros. Il s’agissait du montant le plus élevé depuis le début de l’année dernière.

Quelles sont les causes ?

À titre de comparaison, le prix des voitures thermiques a chuté de seulement 3 % par rapport au début de l’année, sans doute en raison d’une demande plus stable et qui aurait moins augmenté. Mais qu’est ce qui explique cet engouement si soudain pour l’électrique. À vrai dire, il y a en fait plusieurs raisons à ce phénomène. Tout d’abord, et comme le précise le site Automobile Propre, les retours de leasing comptent pour beaucoup et font grossir l’offre.

En effet, ces derniers représentent 83 % des voitures électriques proposées à la vente sur LeBonCoin. Par ailleurs, de nombreux véhicules relativement peu onéreux arrivent sur le marché, comme les citadines. Ce qui fait mécaniquement chuter les prix. La baisse des tarifs opérée par Tesla sur ses Model 3 et Model Y neuves joue aussi un rôle sur ceux en occasion, qui chutent également drastiquement. La berline serait d’ailleurs l’électrique la plus recherchée sur le site.

Elle devance la Renault Zoé ainsi que la Dacia Spring, tandis que la MG4 rencontre aussi un franc succès. Le développement de nouvelles technologies fait aussi baisser la côte des voitures électriques d’occasion, qui peuvent sembler obsolètes et dont le prix chute. En effet, l’autonomie ne cesse de grimper pour les modèles neufs, comme pour la Peugeot e-208 qui profite d’une nouvelle batterie lui permettant de rouler plus de 400 kilomètres en une seule charge.

Et pourtant, la valeur résiduelle d’une voiture électrique (c’est-à-dire sa valeur de revente) est plus élevée qu’une voiture thermique équivalente. Du fait de la demande grandissante pour ce type de motorisation. En d’autres termes, revendre une voiture électrique est plus rentable que revendre une voiture thermique.

Selon l’étude, c’est à Rouen que l’on achète le plus de voitures électriques, avec un prix moyen de 27 029 euros. La Tesla Model 3 est en tête des recherches, suivie par la Renault Zoé, la Peugeot e-208 et la Nissan Leaf. La ville normande est suivie par Agen et Pau. Globalement, et selon Le Bon Observatoire, les marques françaises rencontrent un franc succès.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.