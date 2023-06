La Tesla Model Y bat encore des records, mais la Dacia Sandero joue les troubles fêtes

Grande absente du top 10 des voitures les plus vendues en Europe au mois d'avril dernier, la Tesla Model 3 fait son retour en mai. Le classement est en revanche toujours dominé par la Model Y, qui reste la voiture électrique la plus vendue sur le territoire. Mais la Dacia Sandero joue les troubles fêtes.

Elle est loin l’époque où Tesla était théoriquement en difficulté, même si cela remonte seulement à la fin de l’année dernière. Car la firme d’Elon Musk, aidée par l’Inflation Reduction Act aux États-Unis et la forte baisse de ses prix en Europe a fait exploser les ventes de ses Model 3 et Model Y. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Des chiffres satisfaisants

En effet, le SUV, produit à plus de 5 000 exemplaires par semaine en Allemagne reste encore une fois la voiture électrique la plus vendue en Europe. Une première place à laquelle la marque est désormais habituée, puisqu’elle l’occupe depuis plusieurs mois déjà. Mais ce n’est pas tout, car le Model Y est aussi le second véhicule particulier le plus immatriculé sur le Vieux Continent, toutes motorisations confondues. Il se laisse doubler cette fois-ci par la Dacia Sandero comme le souligne Automotive News.

C’est en tout cas ce que nous rapportent les données publiées par Data Force. Depuis le début de l’année, ce ne sont pas moins de 87 619 exemplaires du SUV électrique qui ont été écoulés sur l’ensemble du marché européen. Un chiffre en hausse de 257 % par rapport à la même période l’an dernier, qui va de janvier à mai. Depuis janvier 2023, si l’on prend en compte les chiffres au niveau mondial, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue, devant les véhicules essence et diesel.

La star de la marque d’Elon Musk, qui pourrait installer une Gigafactory en France reste donc en tête des ventes. Mais elle est suivie par un autre modèle européen qui reste cependant largement derrière. Il s’agit de la Volkswagen ID.3, écoulée à 25 742 unités depuis le début de l’année. Un vrai succès pour la compacte récemment restylée et dont les ventes ont grimpé de 110 % en un an.

Celle-ci est talonnée par la Tesla Model 3, qui fait enfin son grand retour dans le classement. La berline électrique, qui s’est récemment offert une nouvelle version, en était en effet absente au mois d’avril. Et à vrai dire, c’est assez normal. En effet, celle-ci n’est pas assemblée en Europe, mais en Chine. Par conséquent, les livraisons chez nous se font en fonction de l’arrivée des bateaux, ce qui explique les chiffres en dent de scie, comme nous l’avions résumé dans un précédent article.

Une belle avance

Si on lisse les résultat sur l’année, on se rend compte que la Model 3 plaît encore beaucoup, malgré des ventes en baisse de 21 % par rapport à 2022. Pas moins de 24 960 exemplaires ont été immatriculés entre janvier et mai dernier. Mais la berline doit tout faire pour garder son avance face à sa rivale, la Volkswagen ID.4. Celle-ci a en effet trouvé 24 247 acheteurs sur la même période et a vu ses ventes progresser de 82,4 % en un an.

Vient ensuite la Fiat 500 (22 962 exemplaires), récemment déclinée en version Abarth que nous avons pu tester ainsi que la MG4, dont 21 959 unités ont été écoulées. La Dacia Spring arrive juste après, avec 21 222 immatriculations, suivie par les Peugeot e-208, Volvo XC40 Recharge et Skoda Enyaq. Ce dernier vient tout juste de s’offrir une nouvelle variante plus abordable qui devrait encore améliorer ses ventes.

S’il faudra attendre les chiffres plus précis de Jato, nous avons tout de même pu estimer les chiffres de vente de voitures électriques pour le mois de mai. Et sans grande surprise, c’est une fois encore la Tesla Model Y qui domine le classement, avec 14 061 unités écoulées le mois dernier. Le SUV se classe devant la Volkswagen ID.4, qui totalise 6 510 ventes sur la même période tandis que l’ID.3 a été immatriculée à 4 843 exemplaires.

Selon nos calculs, 4 876 unités de la Tesla Model 3 devraient avoir été vendues sur le Vieux Continent. Mais cela dépend là encore des livraisons et de la fréquence d’arrivée des bateaux. Celle-ci devrait sans doute tendre à croître, puisque la Chine est devenue le premier exportateur de voitures à travers le monde. Et ce même si les constructeurs qui en sort originaire restent minoritaires dans le top 10 des meilleures ventes.

Les 10 voitures électriques les plus vendues en Europe de janvier à mai 2023

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 87 619 Volkswagen ID.3 25 742 Tesla Model 3 24 960 Volkswagen ID.4 24 247 Fiat 500 22 962 MG4 21 959 Dacia Spring 21 222 Peugeot e-208 19 814 Volvo XC40 16 592 Skoda Enyaq 16 389

Les 4 voitures électriques les plus vendues en Europe en mai 2023

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 14 061 Tesla Model 3 4 876 Volkswagen ID.3 4 843 Volkswagen ID.4 6 510

