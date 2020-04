PS5 et Xbox Series X : Sans E3 en juin, de gros événements auraient lieu dès le mois de mai

L'E3 est habituellement le temps du jeu vidéo en juin. En son absence, les marques peuvent modifier leurs programmes. La PS5 et la Xbox pourraient être dévoilées en mai.

L’E3 2020 n’aura pas lieu. À cause de l’épidémie du coronavirus, le plus grand salon annuel du jeu vidéo a été annulé. En temps normal il a lieu au début du mois de juin, et les grands acteurs de l’industrie préparent leurs meilleures annonces, avec le but de « gagner l’E3 ».

L’espace laissé vide par le salon a donc chamboulé le calendrier des marques, et en particulier Microsoft et Sony dont la présentation des consoles est toujours très attendue. La Xbox Series X et la PS5 pourraient bientôt avoir le droit à un événement important.

Sony avait très tôt annulé sa participation à l’E3, mais on peut imaginer qu’il avait tout de même un événement de prévu pour le début du mois de juin pour ne pas laisser le champ libre à son rival.

L’analyste réputé Daniel Ahmad s’est fendu d’un tweet pour partager ses pensées concernant l’annulation de l’E3.

Il y explique que si des annonces sont toujours prévues pour le début du mois de juin, d’autres ont été décalées, soit pour arriver plus tôt, soit pour être repoussées à bien plus tard.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.

Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.

The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.

